The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.12.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.12.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA BE6277101372 BELGIQUE 15/18 MTN BD00 BON GBP N

CA XFRA CH0107746130 WESTPAC BKG 09/18 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0201225197 KOREA DEV.BK 12-18 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000BRL9543 NORDLB IS. 14/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1HF19 DZ BANK ITV.E.5923 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000EH1ABS4 COBA OMH E2422 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH6JC6 HSH NORDBANK ADVEEK 16/18 BD00 BON EUR N

CA S07C XFRA USU8066LAB00 SCHLUMBERGER H.15/18 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA DE0001599991 LAND NRW SCHATZ93R239 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000A169KX4 SFC ENERGY WA 15/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH5XL0 HSH NORDBANK IS 15/18 BD01 BON EUR N

CA SOBX XFRA USU04644CH89 AT + T 18/50 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS0687755404 GOLDM.S.INTL 12/18 FLRMTN BD01 BON EUR N

CA VB3A XFRA XS0953085627 VUE INTL BIDCO 13/20 FLR BD01 BON EUR N

CA E5BN XFRA XS0356222173 EIB EUR.INV.BK 08/18 MTN BD02 BON ZAR N

CA VB3B XFRA XS0953085114 VUE INTL BIDCO 13/20 REGS BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1031020495 SWED. EXP. CRED. 14/18MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1071073982 LLOYDS BANK 14/18 MTN BD02 BON BRL N

CA XFRA XS1237356685 LLOYDS BANK 15/18 MTN BD02 BON BRL N

CA XFRA ZAG000021841 SOUTH AFR. 2018 204 BD02 BON ZAR N