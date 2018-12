Opel erwägt einem Zeitungsbericht zufolge Kurzarbeit in seinem Stammwerk in Rüsselsheim. Wegen der schwachen Nachfrage nach den Modellen Insignia und Zafira hat man die Produktionspläne für das kommende Jahr um etwa 10.000 Einheiten nach unten geschraubt Und da sich der Personalüberhang in der Produktion auf mehr als 600 Mitarbeiter summiert, steuert man auf massive Überkapazitäten zu. Das Management erwägt daher Gegenmaßen: Im Raum steht Kurzarbeit, zudem könnte das Werk von einem Zwei- auf einen Einschichtbetrieb umgestellt werden.



