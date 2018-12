Brüssel - Autos müssen in der Europäischen Union bis 2030 erheblich klimafreundlicher werden: Der Kohlendioxid-Ausstoss von Neuwagen soll um 37,5 Prozent im Vergleich zu 2021 sinken. Auf diesen Kompromiss einigten sich die Unterhändler der EU-Staaten, des Europaparlaments und der EU-Kommission am Montagabend in Brüssel. Für leichte Nutzfahrzeuge wurde eine CO2-Reduzierung um 31 Prozent vereinbart. Für beide Fahrzeugklassen soll bis 2025 eine Minderung um 15 Prozent als Zwischenetappe erreicht sein.

Die österreichische Umweltministerin Elisabeth Köstinger, die die Verhandlungen als derzeitige Ratsvorsitzende geführt hatte, feierte den Durchbruch. "Es waren harte und sehr zähe Verhandlungen mit der Kommission und dem Parlament", erklärte sie am Montagabend. Auch der CDU-Europaabgeordnete Jens Gieseke, der für die Europäische Volkspartei (EVP) verhandelt hatte, zeigte sich zufrieden. Positiv reagierte auch der europäische Verbraucherverband BEUC, denn niedrige CO2-Werte bedeuten auch weniger Verbrauch.

Autoindustrie entsetzt

Der Verband der Automobilindustrie reagierte dagegen sehr kritisch. "Diese Regulierung fordert zu viel und fördert zu wenig", erklärte ...

