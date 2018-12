Die Umstellung kommt auch den Verbrauchern entgegen, die immer bewusster auf Verpackungen achten: "Wir sind uns unserer Verantwortung als Marktführer in der Gelben Linie gegenüber Mensch und Umwelt bewusst und möchten den Erwartungen unserer Konsumenten im Hinblick auf das Thema Nachhaltigkeit mit diversen Initiativen begegnen", erklärt Martin E. Schygulla, Geschäftsführer der Bel Deutschland Gruppe. "Mit der Einführung des neuen Materials nutzen wir Einsparpotenziale in der Verpackungsherstellung und machen so einen weiteren Schritt im Rahmen unseres Nachhaltigkeits-Engagements bei Leerdammer."

Einsparungen bei Material, CO2 und Energie

Und so sieht die Umstellung im Detail aus: Die Schale der neuen Verpackung besteht nun zu 24 Prozent aus recyceltem PET (rPET). Außerdem reduziert Leerdammer mit der Umstellung aller Click-Packs das Verpackungsgewicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...