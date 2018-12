Price f(x), der weltweit führende Anbieter von auf der Cloud basierender Preissoftware, hat Anträge auf eine "Covered Business Method ("CBM") Review" zu vier Patenten von Vendavo gestellt und wird in Kürze einen fünften einreichen, der zusammen alle Anfechtungen der Patentansprüche abdecken wird, die Vendavo in Rechtsstreitigkeiten zwischen den Parteien geltend gemacht hat. Nach Ansicht von Price f(x) kommt jedes der Patente von Vendavo für das spezielle CBM-Verfahren in Frage, das vom US-Kongress zwecks "Vorgehen gegen minderwertige Patente für Geschäftsmethoden" geschaffen wurde.

Die Anträge von Price f(x) fechten die Patente von Vendavo aus verschiedenen Gründen an. Dazu zählen alle Fälle, in denen die Ansprüche auf nicht patentfähige abstrakte Ideen gerichtet sind (z.B. Mathematik zur Preisgestaltung von Produkten), und viele Fälle, in denen Vendavo einfach versucht hat, mehr zu beanspruchen als es seine Erfindungen hergeben. Die Anträge sind nun beim US-Patentamt anhängig, das in etwa sechs Monaten eine erste Entscheidung über die Anträge von Price f(x) treffen dürfte. Price f(x) unternimmt gleichzeitig Anstrengungen, den Patentteil der Rechtsstreitigkeiten der Parteien mit der Begründung auszusetzen, dass eine Fortsetzung zu aufwendig wäre, da das Patentamt möglicherweise einfach alle Patente für nichtig erklären könnte.

Im Dezember 2017 erhob Vendavo eine grundlose Klage gegen Price f(x), die in einer Reihe feindlicher Handlungen kulminierten, mit der Absicht, das dynamische Wachstum und die globale Expansion von Price f(x) zu verlangsamen. Price f(x) setzte zunächst den Fokus auf eine kosteneffizientere Strategie und hat folglich alle Anschuldigungen im Frühstadium des Rechtsstreits zurückgewiesen. Nachdem die Möglichkeiten für ein vorzeitiges Ende ausgeschöpft waren, beschloss das Unternehmen, seine Verteidigungsstrategie zu intensivieren. In diesem Zusammenhang hat Price f(x) am 5. November beim United States District Court for the Northern District of California eine Widerklage wegen Auskundschaftung, Diebstahls und Missbrauchs der Geschäftsgeheimnisse von Price f(x) eingereicht. Für die Klage ist nun eine erste Gerichtsverhandlung im Januar 2019 anberaumt.

Marcin Cichon, CEO und Mitbegründer von Price f(x), sagte: "Wir waren von den grundlosen und feindlichen Anschuldigungen von Vendavo sehr enttäuscht. Wir hätten es eigentlich vorgezogen, auf dem Markt zu siegen, auf dem unsere agile, flexible, differenzierte und wertschöpfende Lösung gesiegt hat und weiterhin siegen wird, waren jedoch gezwungen, uns vor Gericht zur Wehr zu setzen. Wir sind es unseren treuen Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Investoren schuldig, unsere Unschuld entschieden zu verteidigen."

Über Price f(x)

Die 2011 in Deutschland gegründete Price f(x) AG bietet eine vollständige Preismanagement- und CPQ-SaaS-Lösung basierend auf der aktuellsten nativen Cloudarchitektur, die den gesamten geschlossenen Kreis des Preismanagements von der Pricing-Strategie über Controlling, Festsetzung und Realisierung umfassend und flexibel unterstützt. Die Lösung ist für B2B und B2C sowie jede Branche unabhängig von der Größe und geografischen Lage geeignet. Die Vision von Price f(x) ist es, führender SaaS-Pricing- und CPQ-Plattformanbieter zu bleiben, indem das Unternehmen benutzerfreundliche, schnell implementierbare, flexibel anpassbare, risikolose und günstige umfassende Lösungen anbietet. Das Geschäftsmodell von Price f(x) basiert ausschließlich auf der Zufriedenheit und Treue seiner Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.pricefx.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181217005919/de/

Contacts:

Price f(x)

Marcin Cichon, CEO

+49 (0) 180 5-7742339

info@pricefx.eu