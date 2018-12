DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die EU hat sich auf neue CO2-Grenzwerte für Autos geeinigt. Die Emissionen von Neuwagen sollen bis 2030 um 37,5 Prozent im Vergleich zu den Werten von 2021 gesenkt werden. EU-Klimakommissar Miguel Arias Cañete begrüßte die Einigung und sprach von "ehrgeizigen Zielen". Die Bundesregierung und die EU-Kommission hatten ursprünglich eine Reduzierung der CO2-Emissionen von Autos um 30 Prozent vorgeschlagen, das Europaparlament forderte anfangs eine Minderung von 40 Prozent. Im Oktober verständigten sich die EU-Staaten dann auf einen Kompromiss, der eine Senkung des CO2-Ausstoßes von Neuwagen um 35 Prozent vorsah. Die europäische Automobilindustrie verfolgte die Verhandlungen mit Skepsis und warnte vor einer Schwächung der Branche. Der europäische Autoherstellerverband Acea warnte am Montagabend, die neuen Ziele würden "verheerende" Auswirkungen auf die Beschäftigung im Sektor haben. Der Kompromiss sei politisch motiviert und gehe an den "technologischen und sozio-ökonomischen Realitäten" vorbei.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

12:20 US/Navistar International Corp, Ergebnis 4Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Telefonica SA 0,20 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 10:00 ifo-Geschäftsklimaindex Dezember PROGNOSE: 101,6 zuvor: 102,0 Lagebeurteilung PROGNOSE: 104,7 zuvor: 105,4 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 98,3 zuvor: 98,7 - US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen November Baubeginne PROGNOSE: -0,7% gg Vm zuvor: +1,5% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: -0,6% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 2.554,60 -0,04 Nikkei-225 21.115,45 -1,82 Schanghai-Comp. 2.576,04 -0,84 DAX 10.772,20 -0,86 DAX-Future 10.721,00 -1,01 XDAX 10.721,49 -1,02 MDAX 21.915,28 -1,64 TecDAX 2.497,95 -0,87 EuroStoxx50 3.063,65 -0,94 Stoxx50 2.816,88 -0,98 Dow-Jones 23.592,98 -2,11 S&P-500-Index 2.545,94 -2,08 Nasdaq-Comp. 6.753,73 -2,27 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,25 +3

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 J. -0,62 -0,62 0,00 Deutschland 10 J. 0,26 0,26 -0,17 USA 2 Jahre 2,68 2,69 0,79 USA 10 Jahre 2,85 2,86 0,43 Japan 2 Jahre -0,16 -0,15 -0,02 Japan 10 Jahre 0,02 0,03 -0,02

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Vorbörslich zeichnen sich zur Eröffnung am Dienstag Abgaben an den Aktienmärkten ab. Belastend wirken erneut negative Vorgaben von Wall Street und aus Asien. Im Japan hat die Regierung die Wachstumsprognose gesenkt. Die Senkung unterstreicht die bereits bestehenden Wachstumssorgen der Anleger. Am Vortag war der Empire State Index deutlich unter den Erwartungen ausgefallen, in der Vorwoche hatten Daten aus China und der EU teils stark enttäuscht. Im Tagesverlauf wird der deutsche ifo-Geschäftsklimaindex veröffentlicht. Analysten rechnen mit dem vierten Rückgang in Folge. Ihren Schatten voraus wirft die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Im Vorfeld dürfte sich verstärkt Kaufzurückhaltung breitmachen. Eine Zinserhöhung - die vierte im laufenden Jahr - gilt als ausgemacht. Spannender dürfte daher der Zinsausblick 2019 werden.

Rückblick: Leichter - Mit der sich erholt startenden Wall Street kamen die Kurse diesseits des Atlantiks von den Tagestiefs zurück. Anleger warteten auf die geldpolitische Entscheidung der Fed am Mittwoch. Eine Zinserhöhung gilt als ausgemacht. Was die Anleger allerdings mehr umtreibt, ist, wie es 2019 weitergeht. Eine Gewinnwarnung von Asos schürte Ängste vor einem branchenweit schlechten Weihnachtsgeschäft. Asos brachen um 37,6 Prozent ein. Für Zalando ging es um 11,6 Prozent nach unten, für Boohoo um 13,7 Prozent. Inditex verloren 3,9 Prozent, H&M 8,5 Prozent. H&M hatte selbst ebenfalls Geschäftszahlen vorgelegt. Das Management hatte eingeräumt, dass die Lagerbestände höher seien als geplant. Hugo Boss gaben um 3,5 und Tom Tailor um 3,4 Prozent nach, Adidas in diesem Sog um 4,4 und Puma sogar um 7,0 Prozent. Der Stoxx-Einzelhandelsindex war mit einem Minus von 2,7 Prozent klar das Schlusslicht. Innogy und SSE sagten die Zusammenlegung britischer Geschäftsaktivitäten ab. Innogy gaben darauf um 1,2 Prozent nach und SSE um 3,2 Prozent. Aktienrückkäufe stützten den Kurs von BHP um 2,7 Prozent. Der Telekomsektor wurde von Barclays aufgewertet. Der Stoxx-Sektorindex stieg um 0,1 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Der DAX schloss nach einem widerstandsfähigen Start unter der technisch wichtigen Marke von 10.800 Punkten, was laut Experten für weitere Abgaben spricht. Deutsche Bank konnte nicht davon profitieren, dass das Emirat Katar einem Bericht des Handelsblatts zufolge die Aufstockung seines Anteils an der Bank erwägt. Der Kurs gab um 2,4 Prozent nach. Zu den Tagesgewinnern im DAX zählten Deutsche Telekom mit einem Plus von 0,7 Prozent. Die Aktie profitierte zum einen von ihrem defensiven Charakter sowie von einer Sektorhochstufung durch Barclays.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einer insgesamt schlechten Stimmung sprach ein Händler von Lang & Schwarz, der auf die negativen Vorgaben der Wall Street verwies. RIB Software hätten von Aktienrückkaufplänen profitiert und gegegn den Markt 1,3 Prozent zugelegt. Deutz stiegen mit Plänen zu Partnerschaften in China um 0,6 Prozent.

USA / WALL STREET

Kurseinbruch - Die Woche begann wie die alte geendet hatte, mit deutlichen Verlusten. Eine Mischung aus Konjunktursorgen und Zurückhaltung vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch drückte auf die Kurse. Nach schwachen Konjunkturdaten in der Vorwoche aus China und Europa enttäuschte nun der US-Empire-State-Index. Verkauft wurden besonders die bisher verschonten defensiven Branchen wie Versorger oder Haushaltswaren. Nachdem ein Richter das Gesundheitssystem "Obamacare" für verfassungswidrig erklärt hatte, standen Aktien aus dem Gesundheitssektor unter Druck. Unitedhealth gaben 2,6 Prozent nach, der Kurs des Krankenhausbetreibers HCA 2,8 Prozent. Johnson & Johnson bauten die zehnprozentigen Freitagsverluste weiter aus. Dem Konzern wird vorgehalten, dass er von einer Verseuchung seines Babypuders mit Asbest wusste und nicht darüber informierte. Nun ging es nochmals um 2,9 Prozent nach unten. Die Aktien der beiden Mobilfunkunternehmen T-Mobile US und Sprint gaben nach, obgleich das Committee on Foreign Investment in the U.S. Kreisen zufolge den Zusammenschluss beider gebilligt haben soll. T-Mobile verloren 1,3 Prozent und Sprint 2,5 Prozent.

Am Rentenmarkt stiegen die Kurs. Anleger setzten angesichts der schwachen Konjunkturdaten auf einen taubenhaften Ausblick der Fed für 2019, hieß es. Daneben profitierten Anleihen angesichts der schlechten Stimmung für Aktien von ihrem Ruf als sicherer Hafen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen verlor 3,2 Basispunkte auf 2,86 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.30 Uhr EUR/USD 1,1343 -0,0% 1,1348 1,1344 EUR/JPY 127,75 -0,2% 128,03 128,19 EUR/CHF 1,1268 -0,0% 1,1270 1,1269 EUR/GBR 0,8984 -0,1% 0,8996 0,8999 USD/JPY 112,63 -0,2% 112,82 112,98 GBP/USD 1,2625 +0,1% 1,2614 1,2601 Bitcoin BTC/USD 3.492,38 0,63 3.470,64 3.422,26

Der Dollar neigte zur Schwäche, wobei der Euro mit am deutlichsten zulegte auf 1,1346 Dollar nach etwa 1,13 zum Vorwochenausklang. Auch am Devisenmarkt habe es Spekulationen auf eine gemächlichere Gangart der Fed 2019 bei der Straffung der Geldpolitik gegeben, hieß es. Der Euro profitierte daneben davon, dass die italienische Regierung 4 Milliarden Euro an Einsparmöglichkeiten gefunden hat. Dies dürfte für Entspannung im Haushaltskonflikt mit der EU sorgen.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,98 49,88 -1,8% -0,90 -15,2% Brent/ICE 58,54 59,61 -1,8% -1,07 -7,1%

Die Ölpreise gaben deutlich nach. US-Leichtöl der Sorte WTI verlor zum Settlement 2,6 Prozent auf 49,88 Dollar je Fass und schloss damit erstmals seit Oktober 2017 unter 50 Dollar. Im späten Geschäft rutschte er weiter ab auf 49,21 Dollar. Maue (US-) Konjunkturdaten ließen Nachfrageängste hochkochen, hieß es. Außerdem soll Daten von Genscape zufolge der US-Rohölbestand in der vergangenen Woche kräftig gestiegen sein. Zudem rechnet die Energy Information Administration (EIA) in einer neuen Prognose damit, dass die US-Schieferöl-Produktion im Januar um 134.000 Barrel am Tag steigen wird, auf ein Rekordhoch von 8,2 Millionen Barrel.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.246,01 1.245,86 +0,0% +0,15 -4,4% Silber (Spot) 14,67 14,66 +0,1% +0,01 -13,4% Platin (Spot) 790,15 795,00 -0,6% -4,85 -15,0% Kupfer-Future 2,74 2,75 -0,6% -0,02 -18,4%

Der Goldpreis profitierte von der Dollarschwäche, der Erwartung einer taubenhaft gestimmten US-Notenbank und der Suche nach Sicherheit. Der Preis der Feinunze zog um 0,6 Prozent auf 1.246 Dollar an.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR

FISKALPOLITIK DEUTSCHLAND

Der Bund wird 2018 laut Handelsblatt einen zweistelligen Milliardenüberschuss erzielen. Damit stünden der Regierung 2019 mindestens 10 Milliarden Euro, wahrscheinlich sogar etwas mehr, für neue Projekte zur Verfügung, schreibt die Zeitung.

FLÜCHTLINGSPAKT

Die Vollversammlung der Vereinten Nationen hat mit großer Mehrheit den UN-Flüchtlingspakt angenommen. 181 Staaten stimmten für das Abkommen, das nicht mit dem heftig diskutierten UN-Migrationspakt identisch ist. Nur die USA und Ungarn stimmten gegen die Vorlage, drei weitere Länder enthielten sich. Ziel des neuen Abkommens ist es vor allem, Flüchtlingen zu helfen und Aufnahmeländer zu entlasten.

MUNICH RE

Jörg Schneider, scheidender Finanzchef des Rückversicherers, hat den konservativen Kurs des Unternehmens in den vergangenen Jahren verteidigt. Er glaube nicht an die Chancen durch große Unternehmensübernahmen, sagte Schneider im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Deshalb investiere Munich Re lieber in neue Technologien und Know-how, auch in kleinere Spezialunternehmen. Auch Aktienrückkäufe seien heute noch zeitgemäß und kein Zeichen dafür, dass es an innovativen Ideen mangele.

RIB SOFTWARE

stockt sein Aktienrückkaufprogramm um bis zu 2 Millionen auf bis zu insgesamt 3 Millionen Stück auf. Die eigenen Aktien können im Zeitraum vom 19. Dezember 2018 bis zum 31. Oktober 2019 erworben werden.

DEUTZ

stellt seinen Marktauftritt in China neu auf. Für 2022 strebt Deutz in China, dem größten Einzelmarkt für Motoren weltweit, Umsätze in Höhe von rund einer halben Milliarde Euro an. Deutz unterzeichnete mit dem größten chinesischen Baumaschinenkonzern Sany eine Absichtserklärung zur Gründung eines Joint Ventures. Deutz investiert zum Start einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag. Zudem schließt Deutz einen Kooperationsvertrag mit Horizon, einen Anbieter im chinesischen Baumaschinen-Vermietungsgeschäft. Ein weiterer Baustein ist eine Kooperation zur lokalen Auftragsfertigung mit dem Motorenbauer Beinei.

GLENCORE

lässt sich vom Abgesang auf das Kohlezeitalter nicht beeindrucken und stockt die Beteiligung bei zwei Kohleminen in Australien auf. Beide Transaktionen kommen auf einen Wert von 530 Millionen Dollar. Glencore selbst wendet 130 Millionen Dollar auf, ein Gemeinschaftsunternehmen den Rest.

JOHNSON & JOHNSON

versucht die nervösen Anleger mit einem optimistischen Ausblick auf das operative Geschäft zu beruhigen. Der US-Konzern bestätigte die Prognose für den Gewinn und Umsatz dieses Jahr und kündigte ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 5 Milliarden US-Dollar an. Die Geschäftsentwicklung sei stark und der Ausblick stimme zuversichtlich, teilte der Pharma- und Konsumgüterhersteller mit.

LOCKHEED MARTIN

steht vor einem Milliardenauftrag für seine Kampflugzeuge aus dem Ausland: Japan will 105 Flugzeuge des Typs F-35 für rund 10 Milliarden US-Dollar kaufen. US-Präsident Donald Trump hatte die japanische Regierung zuletzt aufgefordert, massiv in Rüstungsgüter aus den USA zu investieren, um den Handelsüberschuss mit den USA zu reduzieren.

ORACLE

hat im zweiten Geschäftsquartal die Markterwartungen übertroffen. Sowohl beim Umsatz als auch Gewinn lag der SAP-Konkurrent über den Schätzungen der Analysten. Die Oracle-Aktie verteuerte im nachbörslichen Handel um 1,7 Prozent. Der Gewinn stieg um 5,4 Prozent auf 2,33 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz fiel leicht auf 9,56 von 9,59 Milliarden Dollar.

T-MOBILE US / SPRINT

T-Mobile US ist der Übernahme seines Wettbewerbers Sprint einen Schritt näher gerückt und hat die Genehmigung des Committee on Foreign Investment in the U.S. erhalten. Nun müssen noch das US-Justizministerium und die Telekomaufsicht FTC der Fusion zustimmen.

UBS

zahlt in den USA wegen Schwächen im eigenen Programm zur Verhinderung von Geldwäsche Strafen von insgesamt 15 Millionen US-Dollar.

