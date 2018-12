DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Der US-Softwarekonzern Oracle ist in seinem zweiten Geschäftsquartal nicht gewachsen, hat damit aber die Markterwartungen übertroffen. Sowohl beim Umsatz als auch Gewinn lag der SAP-Konkurrent über den Schätzungen der Analysten. Der Gewinn stieg in den drei Monaten per Ende November laut Mitteilung um 5,4 Prozent auf 2,33 Milliarden US-Dollar. Das Ergebnis je Aktie lag bereinigt um Sondereffekte bei 80 Cent nach 70 Cent im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten mit 78 Cent gerechnet. Der Umsatz fiel leicht auf 9,56 Milliarden Dollar von 9,59 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Hier hatten die Beobachter 9,52 Milliarden prognostiziert. Im Geschäftsbereich Cloud Services and Licensing Support zogen die Erlöse auf 6,64 Milliarden Dollar an von zuvor 6,46 Milliarden. Damit wurden die Erwartungen leicht übertroffen, denn Analysten hatten 6,63 Milliarden Dollar erwartet. In den vergangenen Monaten hat der US-Konzern im wichtigen Cloud-Geschäft häufig enttäuscht. Analysten zufolge bringen sich Unternehmen wie SAP, Amazon, Microsoft oder Google in dem Bereich immer besser in Stellung. Für Oracle dürfte es in dem Bereich schwierig werden, auf die Konkurrenz aufzuholen, hieß es vor kurzem von JP-Morgan-Analysten. Für das dritte Quartal kündigte Oracle wechselkursbereinigt ein Umsatzwachstum von 2 bis 4 Prozent an. Das bedeutet aber bestenfalls, dass der Umsatz erneut stagnieren wird, denn gleichzeitig sprach der Softwarekonzern davon, dass ungünstige Wechselkurse die Einnahmenentwicklung um 4 Prozent drücken werden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

12:20 Navistar International Corp, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen November Baubeginne PROGNOSE: -0,7% gg Vm zuvor: +1,5% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: -0,6% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.554,60 -0,04% Nikkei-225 21.115,45 -1,82% Hang-Seng-Index 25.846,98 -0,92% Kospi 2.062,11 -0,43% Shanghai-Composite 2.584,84 -0,51% S&P/ASX 200 5.589,50 -1,22%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Belastet von schwachen US-Vorlagen und Sorgen vor einer Abschwächung des globalen Wirtschaftswachstums geht es am Dienstag an den Börsen in Ostasien und Australien deutlicher nach unten. Dazu hat Japan die Wachstumsprognosen für 2018 und die kommenden Jahre gesenkt. Auch eine mit Spannung erwartete Rede des chinesischen Präsidenten Xi Jinping stützt nicht. Investoren, die auf die Ankündigung konkreter Reformschritte gewartet hatten, wurden enttäuscht. Am deutlichsten fiel das Minus erneut in Tokio aus. Hier belastet vor allem die Senkung der Wachstumsprognosen durch die japanische Regierung. Für dieses Jahr wird nur mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,9 Prozent gerechnet, nach zuvor 1,5 Prozent. Auch für die kommenden Jahre wurden die Schätzungen nach unten genommen. Zur Begründung wird auf Naturkatastrophen und den schwächeren Export verwiesen. Daneben drückte ein festerer Yen auf die Stimmung am Aktienmarkt. Der S&P/ASX 200 in Sydney beschloss den Handel mit einem Abschlag von 1,2 Prozent, belastet von Abgaben bei den Energie- und Finanzwerten. Erstere litten vor allem unter den weiter nachgebenden Ölpreisen. US-Öl der Sorte WTI fiel am Vortag erstmals seit Oktober 2017 wieder unter 50 Dollar je Barrel. Und im asiatischen Handel ging es für die Ölpreise weiter abwärts. Nachfrageängste drückten auf die Stimmung. Für etwas Zurückhaltung sorgt die anstehende Zinsentscheidung in den USA. Die vierte Zinserhöhung in den USA gilt fast als ausgemacht, wenn das Ergebnis der Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch veröffentlicht wird. Wichtiger werden daher die Aussagen zum weiteren Zinstempo der Fed.

US-NACHBÖRSE

Die Oracle-Aktie ist am Montagabend im nachbörslichen Handel um 5,1 Prozent auf 48,04 US-Dollar gestiegen. Der Softwarekonzern hat im zweiten Geschäftsquartal die Markterwartungen übertroffen. Sowohl beim Umsatz als auch Gewinn lag der SAP-Konkurrent über den Schätzungen der Analysten. Marin Software schossen um 68,4 Prozent nach oben auf 4,31 Dollar, nachdem das Cloud-Unternehmen für digitale Werbung mitgeteilt hatte, dass es mit der Google-Muttergesellschaft Alphabet eine Erlösteilung vereinbart hat. Laut einer Einreichung bei der Börsenaufsicht werde das Unternehmen Einnahmezahlungen von Google erhalten, die auf Grundlage ihrer Technologieplattform erzielt wurden. Johnson & Johnson gewannen 0,6 Prozent auf 129,90 Dollar. Das Konsumgüterunternehmen hatte seine angepasste Gewinn- und Umsatzprognose für 2018 bekräftigt und ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 5 Milliarden Dollar angekündigt. Boeing stiegen um 2,2 Prozent auf 323 Dollar, nachdem der Flugzeughersteller seine Quartalsdividende um 20 Prozent erhöht und ein neues Aktienrückkaufprogramm über 20 Milliarden Dollar aufgelegt hat.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.592,98 -2,11 -507,53 -4,56 S&P-500 2.545,94 -2,08 -54,01 -4,78 Nasdaq-Comp. 6.753,73 -2,27 -156,93 -2,17 Nasdaq-100 6.448,39 -2,22 -146,58 0,81 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1.148 Mio 980 Mio Gewinner 403 670 Verlierer 2.628 2.325 Unverändert 50 73

Kurseinbruch - Die Wall Street hatte am Montag erneut unter üppigen Verlusten zu leiden. Zum Anlass für ihre Verkäufe nahmen die Investoren den deutlich unter den Erwartungen ausgefallenen US-Empire-State-Index. Verkauft wurden diesmal besonders die bisher verschonten defensiven Branchen wie Versorger oder Haushaltswaren. Nachdem ein Richter das Gesundheitssystem "Obamacare" für verfassungswidrig erklärt hatte, standen Aktien aus dem Gesundheitssektor unter Druck. Die Titel der Versicherung Unitedhealth gaben 2,6 Prozent nach. Der Kurs des Krankenhausbetreibers HCA fiel um 2,8 Prozent. Jack in the Box gewannen gegen den Markt 2,2 Prozent. Das Unternehmen hat mit Interessenten über einen Verkauf gesprochen. Johnson & Johnson bauten die zehnprozentigen Freitagsverluste weiter aus. Dem Konzern wird vorgehalten, dass er von einer Verseuchung seines Babypuders mit Asbest wusste und nicht darüber informierte. Nun ging es nochmals um 2,9 Prozent nach unten. Die Aktien der beiden Mobilfunkunternehmen T-Mobile US und Sprint gaben nach. Das Committee on Foreign Investment in the U.S. (kurz Cfius) hat informierten Kreisen zufolge den Zusammenschluss gebilligt. T-Mobile verloren 1,3 Prozent und Sprint 2,5 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,69 -4,6 2,74 148,9 5 Jahre 2,69 -4,1 2,73 76,9 7 Jahre 2,77 -4,0 2,81 52,3 10 Jahre 2,86 -3,2 2,89 41,5 30 Jahre 3,12 -2,8 3,15 5,1

Am Rentenmarkt stiegen die Notierungen trotz der wohl anstehenden Zinsanhebung. Anleger setzten aber angesichts der schwachen Konjunkturdaten auf einen taubenhaften Ausblick der Fed für 2019. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen verlor 3,2 Basispunkte auf 2,86 Prozent. Befeuert wurde die Erwartung einer taubenhaften Fed auch von US-Präsident Donald Trump. Dieser vertritt die Ansicht, es sei "unglaublich, dass die Fed eine weitere Zinserhöhung auch nur in Erwägung zieht".

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:15 % YTD EUR/USD 1,1341 -0,1% 1,1348 1,1317 -5,6% EUR/JPY 127,75 -0,2% 128,03 128,34 -5,6% EUR/GBP 0,8984 -0,1% 0,8996 0,8988 +1,1% GBP/USD 1,2624 +0,1% 1,2614 1,2583 -6,6% USD/JPY 112,64 -0,2% 112,82 113,41 +0,0% USD/KRW 1130,19 +0,1% 1129,28 1131,23 +5,9% USD/CNY 6,8990 +0,0% 6,8972 6,9002 +6,0% USD/CNH 6,8973 -0,0% 6,8994 6,8988 +5,9% USD/HKD 7,8167 +0,0% 7,8139 7,8141 +0,0% AUD/USD 0,7183 +0,1% 0,7175 0,7176 -8,1% NZD/USD 0,6849 +0,7% 0,6802 0,6806 -3,5% Bitcoin BTC/USD 3.491,76 +0,6% 3470,6350 3.240,26 -75,7%

Der Dollar neigte zur Schwäche, wobei der Euro mit am deutlichsten zum Greenback stieg. Dieser legte auf 1,1346 Dollar zu nach Wechselkursen um 1,13 zum Wochenausklang. Auch am Devisenmarkt spekulierten Investoren auf eine gemächlichere Gangart der Fed 2019 bei der Straffung der Geldpolitik. Der Euro legte zu, angesichts eines drohenden Defizitverfahrens im Haushaltsstreit mit der EU hat die italienische Regierung 4 Milliarden Euro an Einsparmöglichkeiten gefunden. Die Entspannung im Haushaltskonflikt half dem Euro auf die Sprünge.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,98 49,88 -1,8% -0,90 -15,2% Brent/ICE 58,56 59,61 -1,8% -1,05 -7,0%

Der Ölpreis gab deutlich nach. US-Leichtöl der Sorte WTI verlor zum Settlement 2,6 Prozent auf 49,88 Dollar je Fass und schloss damit erstmals seit Oktober 2017 unter 50 Dollar. Im späten Geschäft rutschte er weiter ab auf 49,21 Dollar. Europäisches Referenzöl der Sorte Brent verbilligte sich um 2,5 Prozent auf 58,79 Dollar. Die mauen US-Daten ließen Nachfrageängste hochkochen, hieß es. Außerdem soll den Daten von Genscape zufolge der US-Rohölbestand in der vergangenen Woche kräftig gestiegen sein. Und zudem rechnet die Energy Information Administration (EIA) in einer neuen Prognose damit, dass die US-Schieferöl-Produktion im Januar um 134.000 Barrel am Tag steigen wird, auf ein Rekordhoch von 8,2 Millionen Barrel.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.245,79 1.245,86 -0,0% -0,07 -4,4% Silber (Spot) 14,67 14,66 +0,0% +0,01 -13,4% Platin (Spot) 790,00 795,00 -0,6% -5,00 -15,0% Kupfer-Future 2,74 2,75 -0,6% -0,02 -18,4%

Der Goldpreis profitierte von der Dollarschwäche, der Erwartung einer taubenhaft gestimmten Fed und der Suche nach Sicherheit. Der Preis der Feinunze zog um 0,6 Prozent auf 1.246 Dollar an.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

FLÜCHTLINGSPAKT

Die Vollversammlung der Vereinten Nationen hat mit großer Mehrheit den UN-Flüchtlingspakt angenommen. 181 Staaten stimmten für das Abkommen, das nicht mit dem heftig diskutierten UN-Migrationspakt identisch ist. Nur die USA und Ungarn stimmten gegen die Vorlage, drei weitere Länder enthielten sich. Ziel des neuen Abkommens ist es vor allem, Flüchtlingen zu helfen und Aufnahmeländer zu entlasten.

BOEING

Der Flugzeughersteller erhöht seine Quartalsdividende um 20 Prozent und legt ein neues Aktienrückkaufprogramm über 20 Milliarden US-Dollar auf. Die Dividende werde auf 2,055 von 1,71 US-Dollar angehoben, teilte der US-Konzern mit. Gezahlt werde am 1. März an die Aktionäre, die am 8. Februar registriert waren. Das neue Aktienrückkaufprogramm ersetzt ein altes, das ein Volumen von 18 Milliarden Dollar hatte.

JOHNSON & JOHNSON

versucht die nervösen Anleger mit einem optimistischen Ausblick auf das operative Geschäft zu beruhigen. Der US-Konzern bestätigte die Prognose für den Gewinn und Umsatz dieses Jahr und kündigte ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 5 Milliarden US-Dollar an. Die Geschäftsentwicklung sei stark und der Ausblick stimme zuversichtlich, teilte der Pharma- und Konsumgüterhersteller mit.

LOCKHEED MARTIN

steht vor einem Milliardenauftrag für seine Kampflugzeuge aus dem Ausland: Japan will 105 Flugzeuge des Typs F-35 für rund 10 Milliarden US-Dollar kaufen. US-Präsident Donald Trump hatte die japanische Regierung zuletzt aufgefordert, massiv in Rüstungsgüter aus den USA zu investieren, um den Handelsüberschuss mit den USA zu reduzieren.

T-MOBILE US / SPRINT

T-Mobile US ist der Übernahme seines Wettbewerbers Sprint einen Schritt näher gerückt und hat die Genehmigung des Committee on Foreign Investment in the U.S. erhalten. Nun müssen noch das US-Justizministerium und die Telekomaufsicht FTC der Fusion zustimmen.

CIMIC

Das australische Bauunternehmen Cimic wird über seine Tochter Thies weitere Dienstleistungen in der Kohlemine Caval Ridge der BHP Billiton Mitsubishi Alliance erbringen. Der neue Vertrag laufe bis 2020 und habe ein Volumen von 150 Millionen australische Dollar, umgerechnet 95 Millionen Euro, teilte Cimic mit, die australische Tochter des deutschen Baukonzerns Hochtief.

UBS

zahlt in den USA wegen Schwächen im eigenen Programm zur Verhinderung von Geldwäsche Strafen von insgesamt 15 Millionen US-Dollar.

