DGAP-Media / 2018-12-18 / 08:17 · 5vorFlug vergleicht die ÖPNV- und Taxi-Preise für die Fahrt vom Hauptbahnhof zu 26 deutschen Flughäfen. · In München ist der Transfer am teuersten, in Erfurt und Friedrichshafen am günstigsten. · Die Preise für den Nahverkehr unterscheiden sich um bis zu 10 Euro. Die Preise für eine Fahrt zum Flughafen sind in Deutschland höchst unterschiedlich. Während in Friedrichshafen nur 2 Euro für den Nahverkehr verlangt werden, kostet der Transfer in München 11,60 Euro. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung des Last-Minute-Portals 5vorFlug (www.5vorFlug.de [1]), welches die aktuellen Transportkosten für den ÖPNV sowie Transfer mit dem Taxi zu 26 Verkehrsflughäfen in Deutschland von dem jeweils nächstgelegenen Hauptbahnhof untersucht hat. Preise im Nahverkehr: Die zehn größten Flughäfen im Vergleich Im Vergleich der zehn Flughäfen mit den höchsten Passagieraufkommen zahlen Reisende in München für die Fahrt zum Flughafen mit 11,60 Euro den höchsten Preis für den öffentlichen Nahverkehr. Damit ist der Preis in der bayerischen Landeshauptstadt mehr als doppelt so hoch wie im zweitplatzierten Frankfurt am Main. Der ÖPNV-Transport zum größten Flughafen des Landes kostet 4,90 Euro. Der drittteuerste Ticketpreis wird in Stuttgart mit 4,20 Euro fällig. Am preiswertesten ist die Fahrt nach Berlin-Tegel sowie zum Flughafen Düsseldorf mit 2,80 Euro. Erfurt und Friedrichshafen: Hier ist der Transport mit den Öffentlichen am günstigsten Noch preiswerter ist die Nahverkehrsanbindung bei den deutlich kleineren Flughäfen Erfurt und Friedrichshafen. Wer von den jeweiligen Stadtzentren zum Bodensee-Airport bzw. Flughafen Erfurt fährt, zahlt nur 2 Euro für seine Fahrt. In Dresden ist die Anreise ebenfalls vergleichsweise preiswert: Ein Ticket kostet 2,40 Euro. Am teuersten ist der Transfer vom Flughafen Weeze in die nächstgelegene Großstadt Duisburg: 15,30 Euro werden hier für eine Fahrt fällig. Am zweitteuersten ist der Transport von Osnabrück zum Flughafen Münster-Osnabrück - 10,30 Euro kostet die Fahrkarte für eine Strecke. Auf dem dritten Platz befindet sich die Hansestadt Rostock. Für den Bustransfer zum Flughafen zahlen Passagiere hier 9,80 Euro. Taxipreise der zehn größten Flughäfen im Vergleich An den zehn größten deutschen Flughäfen kostet die Taxifahrt in die Innenstadt durchschnittlich 35 Euro. In München wird die Strecke vom Hauptbahnhof zum Flughafen mit 69 Euro hingegen beinahe doppelt so teuer. Damit ist München auch bei den Taxipreisen die teuerste Stadt des Vergleichs. Den zweitteuersten Preis müssen Reisende in Berlin zahlen. Eine Fahrt zum Flughafen Schönefeld kostet ca. 44 Euro. Dahinter folgen Köln, Stuttgart und Düsseldorf mit rund 35 Euro Transportkosten. Vergleich der Taxipreise bei kleineren Regionalflughäfen Am preiswertesten ist die Taxifahrt vom Bahnhof Westerland zum Flughafen Sylt: Reisende zahlen nur 9,70 Euro - allerdings gibt es auf dieser Strecke auch keine alternative Nahverkehrsverbindung. Auf dem zweiten Platz liegt Memmingen mit einem Taxipreis von 11,60 Euro, gefolgt von Bremen mit 15,20 Euro. Mit Abstand am teuersten ist die Taxifahrt von Frankfurt am Main zum Flughafen Frankfurt Hahn - Passagiere müssen dafür rund 240 Euro einkalkulieren - denn der Flughafen ist knapp 130 Kilometer von der Bankenhauptstadt entfernt. Am zweitteuersten ist die Fahrt mit dem Taxi von Duisburg zum Niederrhein-Flughafen in Weeze mit 130 Euro. Von Karlsruhe Hauptbahnhof zum Flughafen Karlsruhe/ Baden-Baden zahlen Reisende 83 Euro pro Fahrt. Alle detaillierten Ergebnisse finden Sie unter: www.5vorflug.de/blog/5vorflug-reisewelt/preisvergleich-fahrt-zum-flughafen/ [2] Über 5vorFlug 5vorFlug (www.5vorflug.de [1]) gehört als eigenständiger Veranstalter zur FTI GROUP, dem viertgrößten Reiseunternehmen Europas. Als Last Minute- und Kurzfristspezialist bietet 5vorFlug täglich bis zu 600 Millionen Reiseangebote in 60 Zielgebiete an. Das Produktportfolio umfasst Mittelmeerziele, wie die Türkei, Griechenland, Spanien und Italien, Fernreiseziele wie die Karibik, die USA und Asien sowie Cityreisen und Linienflüge. Pressekontakt: Lukas von Zittwitz I lukas.v.zittwitz@tonka-pr.com I +49.30.403647.605 Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: 5vor Flug GmbH 2018-12-18 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 759167 2018-12-18 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=504f505870fda837bf3df5c4feefeca5&application_id=759167&site_id=vwd&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=5c35184d6b327b48002380ff98687c7f&application_id=759167&site_id=vwd&application_name=news

