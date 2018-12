Online-Shopping ist der Hit der Konsumenten. Auch im Weihnachtsgeschäft. Aber die schöne Idee bringt kein Geld. Die Umsätze im Online-Geschäft wachsen zweistellig, die roten Zahlen gleich mit. Die Halbierung der betroffenen Aktien ist inzwischen weitgehend erreicht. Wo liegt der Boden? Die Geschäftsidee für Online-Geschäfte ist richtig aber so, wie sie an der Börse verkauft worden ist, war sie vorsichtig ausgedrückt irritierend und richtig ausgedrückt nahe an Begriffen, die dem Strafrecht zu entnehmen wären. Milliardenbörsenwert für ein Nullsummengeschäft waren ein falsches Signal. Merkwürdigerweise haben eine Menge Banken daran glänzend verdient...



