FRANKFURT (Dow Jones)--Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt im frühen Handel am Dienstag um 9 Ticks auf 163,34 Prozent. Das Tageshoch liegt bis 8.28 Uhr bei 163,39 Prozent und das Tagestief bei 163,24 Prozent. Umgesetzt wurden rund 14.000 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 4 Ticks auf 132,35 Prozent.

Weil sich das fundamentale Gesamtbild seit Beginn Dezember kaum verändert habe, weise der Bund-Future immer noch sehr hohe Notierungen auf, so die DZ Bank. Die Analysten erwarten auch am Dienstag, dass das Rentenmarktbarometer in unmittelbarer Schlagdistanz der 163er-Marke bleiben dürfte. Der nächste Widerstand wird bei 163,61 gesehen.

December 18, 2018 02:30 ET (07:30 GMT)

