Die britische Premierministerin Theresa May steht einem erneuten Referendum über den Austritt Großbritanniens aus der EU kritisch gegenüber. Das würde die Bevölkerung nach Ansicht von May nur weiter spalten. Die Debatte war am Wochenende erneut hochgekocht, nachdem die "Sunday Times" berichtet hatte, dass ein führendes Mitglied des Kabinetts mit der Opposition über einen weiteren Brexit-Volksentscheid gesprochen haben soll. Die Briten hatten sich 2016 in einer Volksabstimmu. ...

