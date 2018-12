Gestern der Einzelhandel, heute die Autowerte nach der Entscheidung der EU in Sachen Kohlendioxid: An der Börse bekommt täglich eine neue Branche Probleme.

Auch nach drei verlustreichen Handelstagen in Folge zeigt der deutsche Leitindex am heutigen Dienstag keine Anzeichen von Gegenwehr. Zur Eröffnung notiert der Dax 0,3 Prozent im Minus bei 10.738 Punkten. Das einzig Positive an dem Minus: Nach den deutlichen Kursverlusten an der Wall Street von mehr als zwei Prozent halten sich die Verluste in Frankfurt noch in Grenzen.

Bereits gestern hatte das Börsenbarometer zum Schluss 0,86 Prozent auf 10.772 Punkte verloren. Das Kursminus in diesem Jahr beläuft sich aktuell auf rund 17 Prozent. Es dürfte für den Dax das erste Verlustjahr seit 2011 werden.

Im Fokus des heutigen Handels steht die Automobilbranche - bisher schon die große Enttäuschung des Börsenjahres. Die Probleme der Autoindustrie machen nach Einschätzung der Bundesbank auch die Hoffnungen auf einen Jahresendspurt der deutschen Wirtschaft zunichte. Die Normalisierung in der für Deutschland so wichtigen Branche erfolge möglicherweise langsamer als anfänglich angenommen. Ein Grund dürfte die Verunsicherung der Verbraucher durch die Debatte um Dieselfahrverbote sein.

Dazu kommt am heutigen Handelstag eine weitere Belastung: Die Europäische Union will bis 2030 deutlich klimafreundlichere Autos auf die Straße bringen. Neuwagen sollen dann im Schnitt 37,5 Prozent weniger Kohlendioxid in die Luft blasen als 2021.

"Niemand weiß heute, wie die beschlossenen Grenzwerte in der vorgegebenen Zeit erreicht werden können", reagiert der Verband der Automobilindustrie entsetzt. Nirgends sonst in der Welt gebe es ähnlich scharfe CO2-Ziele. Somit werde die europäische Automobilindustrie im internationalen Wettbewerb stark belastet. Nun seien Arbeitsplätze in Gefahr.

Auf die neue Belastung reagieren die Anleger entsprechend und verkaufen Automobilaktien: Volkswagen und BMW liegen 0,6 Prozent im Minus. Dieses negative Bild herrscht an der Börse bereits seit einigen Monaten. Die Continental-Papiere haben in den vergangenen zwölf Monaten 44 Prozent an Wert verloren, Daimler-Titel ein Drittel.

Auf diesem Niveau bietet die Daimler-Aktie - salopp formuliert - ungewöhnliche, fundamentale Kennzahlen: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Daimler liegt bei rund sechs, die Dividendenrendite bei 7,3 Prozent. Diese Zahlen alleine laden zum Schnäppchenkauf ein, doch es gibt auch Warnsignale.

Denn dieser Abwärtsstrudel der Branche hat aber in den vergangenen Monaten nicht nur die großen Dax-Konzerne, sondern auch die klassischen Zulieferer wie Leoni, Kuka, Elringklinger und Hella erfasst. Deren Kursschwäche ist ein Warnsignal, dass der Umbruch in dieser Branche womöglich ...

