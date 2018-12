Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Schweizer Regierung senkt Wachstumsprognose für 2018 und 2019

Die Schweizer Regierung hat ihre Wachstumsprognosen für 2018 und 2019 spürbar gesenkt. Dafür verantwortlich sei hauptsächlich die schwache Inlandsnachfrage, erklärte die Expertengruppe des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco). Für 2018 erwartet sie jetzt einen Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 2,6 (zuvor: 2,9) Prozent. Für das Jahr 2019 wurde die Prognose auf 1,5 (2,0) Prozent reduziert.

EU einigt sich auf strengere CO2-Grenzwerte für Neuwagen

Im Streit um neue CO2-Grenzwerte für Autos haben die EU-Staaten und das EU-Parlament einen Kompromiss erzielt. Die Emissionen von Neuwagen sollen bis 2030 um 37,5 Prozent im Vergleich zu den Werten von 2021 gesenkt werden, wie die EU-Kommission mitteilte. Der CO2-Ausstoß von Kleintransportern soll bis dahin um 31 Prozent sinken. Als Zwischenetappe wird bis 2025 eine Senkung um 15 Prozent sowohl für Autos als auch für Kleintransporter festgelegt.

Bund erzielt 2018 Haushaltsüberschuss von über 10 Mrd EUR - Zeitung

Der Bund wird 2018 laut einem Zeitungsbericht einen zweistelligen Milliardenüberschuss erzielen. Das Plus liege knapp im zweistelligen Milliardenbereich, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Regierungskreise. Damit stünden der Regierung 2019 mindestens 10 Milliarden Euro, wahrscheinlich sogar etwas mehr, für neue Projekte zur Verfügung, schreibt die Zeitung.

Kramp-Karrenbauer will Merz im Januar zu weiterem Gespräch treffen

Die neue CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer will im Januar nochmals mit dem ihr bei der Wahl zum Vorsitz unterlegenen Mitbewerber Friedrich Merz über dessen mögliche Einbindung in die Partei sprechen. Das bestätigte eine Parteisprecherin am Montag nach einer Präsidiumssitzung in Berlin.

Söder will Neuausrichtung des Koalitionsausschusses

Der bayerische Ministerpräsident und designierte CSU-Chef Markus Söder will vor dem Hintergrund dessen, dass bald kein Parteichef mehr an der Regierung beteiligt ist, den Koalitionsausschuss von CDU, CSU und SPD neu ausrichten. "Das ist eine neue Chance. Der Ausschuss soll nicht nur ein Streitschlichtungsgremium sein, sondern ein Gremium, das das Agenda-Setting der Zukunft bestimmt", sagte Söder der Zeitung Die Welt.

Präsidenten des Kosovo und Serbiens im UN-Sicherheitsrat

Der UN-Sicherheitsrat hat sich in Anwesenheit des kosovarischen Präsidenten Hashim Thaci und des serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic mit den Armee-Plänen des Kosovo befasst. Bei der Dringlichkeitssitzung in New York beteuerte Thaci, die künftige Armee seines Landes werde "niemals eine Bedrohung" sein. Sie werde vielmehr zur "Stabilität der Region beitragen". Seine Regierung sei zudem offen für den Dialog.

Polens Präsident setzt Gesetz zur Rücknahme von Justizreform in Kraft

Der polnische Präsident Andrzej Duda hat ein Gesetz in Kraft gesetzt, mit dem die umstrittene Justizreform der rechtskonservativen Regierung teilweise rückgängig gemacht wird. Duda unterschrieb das Gesetz, das die Absenkung der Altersgrenze für Richter des Obersten Gerichts zurücknimmt, kurz vor Ablauf einer gesetzlichen Frist. Zuvor hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg eine Entscheidung bestätigt, wonach Polen die umstrittene Reform des Obersten Gerichts zurücknehmen muss.

Japan will bei Lockheed Martin 105 Kampfluggzeuge F-35 ordern

Der US-Rüstungskonzern Lockheed Martin steht vor einem Milliardenauftrag für seine Kampflugzeuge aus dem Ausland: Japan will 105 Flugzeuge des Typs F-35 für rund 10 Milliarden US-Dollar kaufen. Das Kabinett von Premierminister Shinzo Abe genehmigte die Aufstockung der bestehenden Bestellung von 42 F-35 auf 147 Flugzeuge. Der größte Kunde außerhalb der USA für die Kampfflugzeuge ist bisher Großbritannien - London will 138 Kampfflugzeuge bei Lockheed Martin kaufen.

