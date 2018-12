Falls es dir noch nicht aufgefallen ist: In der nächsten Woche ist Weihnachten. 2018 ist fast rum und hat uns das schwächste Börsenjahr seit der Finanzkrise beschert: Zum Schlussstand am vergangenen Freitag lag der DAX rund 16 % im Minus. Wo bleibt die Jahresendrallye? Häufig gibt es in den letzten Wochen eines Jahres noch mal steigende Kurse, im Börsensprech "Jahresendrallye" genannt. Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und somit werden Geschenke gekauft, die die Umsätze im Einzelhandel und bei den Produzenten ankurbeln. Dies spiegelt sich in den Kursen wider und treibt diese für gewöhnlich nach oben. Ein anderer Grund ist ...

