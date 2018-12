Unser deutscher Leitindex DAX hatte schon kein gutes Jahr, aber wenn man sich die Aktie des 3D-Druck-Spezialisten SLM Solutions (WKN: A11133) anschaut, sieht man, dass es auch schlimmer gehen kann: Kurz nach Jahresbeginn markierte die Aktie ein Allzeithoch und verlor von dort aus mehr als drei Viertel an Wert. Was ist mit SLM passiert und ist die Aktie nun ein interessanter Turnaround-Kandidat? Werfen wir einen Blick darauf. Was macht SLM Solutions? SLM ist Technologieführer in der metallbasierten additiven Fertigungstechnologie - genauer: beim Selektiven Laserschmelzen. Durch die englische Übersetzung des Verfahrens (Selective Laser Melting, kurz SLM) erklärt sich der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...