Die Amerikaner erreichten gestern erstmals den Tiefstkurs des Jahres, was der Ausgangspunkt für die Rallye bis September darstellte. Damit ist alles wieder weg, was vorher aufgebaut worden war. Noch nicht am Ende sind die großen Techs, die weiterhin schrittweise ihre Überbewertung abbauen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info