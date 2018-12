Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit weiteren Verlusten in den Handelstag gestartet. Die Wachstumssorgen haben inzwischen die Märkte im Griff. In der Nacht hatten etwa schwache US-Konjunkturdaten die Märkte auf Talfahrt geschickt. Hierzulande halten sich die Verluste immerhin etwas in Grenzen und auch von den US-Futures kommen wieder etwas versöhnlichere Signale.

Im Tagesverlauf steht aus Deutschland der Ifo-Geschäftsklimaindex an - Analysten rechnen mit dem vierten Rückgang in Folge. Auch hierzulande schraubt die Expertengruppe des Bundes ihre Erwartungen für das Wirtschaftswachstum nach unten. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) rechnet neu noch mit einem Wachstum im laufenden Jahr von 2,6 statt wie bisher 2,9 Prozent. Das bestimmende Ereignis diese Woche steht aber am Mittwoch bevor: Dann dürfte die US-Notenbank die Zinsen zum vierten Mal in diesem Jahr anheben. Bis dahin dürften die Anleger in Deckung bleiben.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert gegen 9.15 Uhr 0,65 Prozent auf 8'546,84 Punkte. ...

