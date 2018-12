Facebook (WKN:A1JWVX) hat kürzlich eine Erhöhung seines Aktienrückkaufplans um 9 Mrd. US-Dollar bekannt gegeben, der ursprünglich 2017 für Rückkäufe in Höhe von 15 Mrd. US-Dollar genehmigt wurde. Das Unternehmen hat in den letzten 12 Monaten bereits 10,3 Mrd. US-Dollar - oder 59 % seines freien Cashflows - für Aktienrückkäufe ausgegeben. Das entspricht etwa 3 % der aktuellen Marktkapitalisierung. Während dieses Zeitraums sank der Wert der Aktie um mehr als 20 %, was auf die anhaltenden Bedenken über das langsamere Wachstum, Datenschutz- und Sicherheitsprobleme und Managementprobleme zurückzuführen ist. Rückgänge in den breiteren Märkten, die durch Handelsstaus, steigende Zinsen und andere Probleme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...