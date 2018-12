München (www.anleihencheck.de) - Die One Square Advisory Services GmbH informiert in der Funktion des gemeinsamen Vertreters der Unternehmensanleihe, über den aktuellen Sachstand im Insolvenzverfahren der S.A.G. Solarstrom AG. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Bei den Tochtergesellschaften S.A.G. Solarstrom Vertriebsgesellschaft mbH und S.A.G. Technik GmbH konnten nunmehr die Schlussrechnungen eingereicht werden. Es erfolgt zunächst eine Aufholung der bei der ersten Abschlagsverteilung nicht berücksichtigten Gläubiger. Die nächste Abschlagsverteilung strebt die Insolvenzverwaltung abhängig von den weiteren Erlösen (Liquidation und Solar Stribro) im I. Quartal 2019 an. ...

