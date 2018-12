Leipzig (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



LTE dient seit jeher nicht nur als Datenturbo für mobiles Internet am Smartphone oder Tablet. In vielen Regionen Deutschlands ermöglicht die Mobilfunktechnik überhaupt erst den Zugang zum Internet, da adäquate Breitbandanschlüsse fehlen. Stationäre LTE-Tarife bieten für Betroffene heute Übertragungsraten von bis zu 200 MBit. Nur per Funk und somit auch gänzlich ohne DSL-, VDSL- oder Glasfaser-Ausbau vor Ort.



Im Gegensatz zu festnetzbasierten Breitband-Internetzugängen, weist LTE als Mobilfunktechnik aber einige physikalisch bedingte Besonderheiten auf. In der Folge kämpfen viele Besitzer von entsprechenden Heimtarifen mit Empfangsproblemen, die sich negativ auf die Geschwindigkeit und Stabilität der Verbindung auswirken. Das Ratgeberportal LTE-Anbieter.info bietet alle nötigen Tools zur Analyse und Verbesserung der LTE-Empfangsqualität vor Ort.



Höhenprofil Tool: Hindernisse zum LTE-Mast analysieren



"Das Tool zur Höhenprofil-Analyse auf unserer Seite ist einzigartig", so Sebastian Schöne, Mobilfunkexperte bei LTE-Anbieter.info. Kein anderes Hilfsmittel ermöglicht eine derart einfache Analyse der landschaftlichen Gegebenheiten und Empfangshindernisse zwischen Endverbraucher und Sendemast.



Für optimalen Empfang wäre eine ebene Verbindung zwischen dem LTE-Kunden und dem nächstgelegenen Sendemast ideal. In der Praxis versperren aber im Regelfall Wälder, Hügel oder Bebauung die homogene Ausbreitung der Funkwellen. Hinzu kommen nicht unbeträchtliche Höhenunterschiede. Mit dem Höhenprofil-Tool von LTE-Anbieter.info können Anfänger wie Experten gleichermaßen die Topologie zwischen der Wohnadresse und Sendemast genau analysieren. Die Ergebnisgrafik zeigt, ob und wo sich entsprechende Hindernisse, wie Hügel, befinden. Wahlweise unter Berücksichtigung der Höhe des Sendemastes und der eigenen Antenne. In Abhängigkeit vom genutzten LTE-Band, wird im Expertenmodus zudem noch die sogenannte Fresnelzone, eine Art Empfangskegel, eingeblendet. Auf Basis der gelieferten Informationen, die das Tool bietet, kann einfacher die individuell passende LTE-Antenne zur Empfangsverbesserung gewählt werden. Dazu hilft ein ausführlicher Ratgeber.



LTE-Speedtest: Potenziale voll ausreizen



Die Mobilfunkanbieter werben bei den Heim-Tarifen auf LTE-Basis aktuell mit Datenraten zwischen 21 und 200 MBit. Doch wie schnell ist der Anschluss in der Praxis wirklich? Der speziell für LTE entwickelte Speedtest auf www.lte-anbieter.info gibt Aufschluss und legt mögliches Potenzial für Verbesserungen offen.



LTE Pingtest: Paketlaufzeiten auf der Spur



Nicht nur die Datenrate selbst ist entscheidend! Für einige Applikationen wie Computerspiele, wird auch die Latenzzeit relevant. Mittels des eigens entwickelten Pingtests, lässt sich genau die Performance des LTE-Zugangs in puncto Paketlaufzeit untersuchen. So können z.B. 10 Seiten gleichzeitig über einen Zeitraum analysiert werden oder einzelne Ziele. Die Ergebnisse werden dabei grafisch ausgegeben und können in sozialen Medien geteilt werden.



Antennenanlage: Sendeleistung gesetzeskonform berechnen



Eine komplette Anlage für den Heim-LTE-Anschluss besteht aus mehreren Komponenten. Der Antenne, Verbindungskabeln mit Steckern sowie dem Router. Jede dieser Teile hat Auswirkungen auf die Leistung des Gesamtsystems. "Mit unserem Sendeleistungsrechner kann mit wenigen Klicks die Strahlleistung, sowie die Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte geprüft werden.", so Sebastian Schöne weiter.



LTEWatch: Alle Empfangsparameter live verfolgen



Entscheidend für die Optimierung der eigenen LTE-Anlage ist auch die Kenntnis der wichtigsten Empfangsparameter, wie dem RSRQ oder RSRP. Besitzer einer LTE-fähigen Fritz!Box können diese Werte im Router direkt ablesen. Verbrauchern mit Huawei-Routern hilft das Tool LTEWatch, alle Parameter direkt im Blick zu behalten. So kann beispielsweise live die Änderung beim Ausrichten einer Antenne beobachtet werden.



LTE-Anbieter.info unterstützt interessierte Verbraucher nicht nur mit den nötigen Tools, sondern gibt für Einsteiger und Umrüster wertvolle Tipps und Ratgeber.



Alle Tools und die wichtigsten Ratgeber finden sich hier unter https://www.lte-anbieter.info/daheim/tools-besserer-empfang.php



OTS: LTE-Anbieter.info newsroom: http://www.presseportal.de/nr/132199 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_132199.rss2



Pressekontakt: Ansprechpartner: Herr Dipl. Kfm. Sebastian Schöne presse@lte-anbieter.info Telefon: (01575) 180 22 22