Das jüngste Private Placement von Red Pine Exploration kommt bei den Investoren gut an. Der Gold-Explorer meldet, dass die Kapitalmaßnahme überzeichnet ist und deutlich aufgestockt wird.

Interesse an Aktien größer als erwartet

Red Pine Exploration (0,045 CAD | 0,024 Euro; CA75686Y4058) hatte im November ein Private Placement bekanntgegeben und erst vor wenigen Tagen die erste Tranche im Volumen von 1 Mio. Dollar geschlossen (mehr hier). Nun meldet der Goldexplorer, dass das Interesse an neuen Aktien sehr groß ist. Demnach ist das Placement überzeichnet, so dass es deutlich aufgestockt werden kann (zur Original-Meldung). Ging man zunächst von 1,5 Mio. Dollar aus, die man am Markt erlösen kann, beträgt der Zielwert nun 3 Mio. Dollar. Zudem besteht die Option, auf 3,5 Mio. Dollar aufzustocken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...