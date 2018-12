Angesichts des schnellen Wachstums im Online-Handel brauchen Kunden Maschinen, mit denen sie Verpackungen bei höherer Produktivität und Flexiblität herstellen können, ohne bei der Qualität Kompromisse schließen zu müssen. Die Markenartikelhersteller wollen mit ihren Verpackungen in den Verkaufsregalen hervorstechen und so Kunden anziehen. Daraus resultiert eine steigende Nachfrage nach besseren Möglichkeiten der Farbsteuerung, kleineren Losgrößen und mehr Wiederholaufträgen, was wiederum Druck auf die Verpackungshersteller ausübt, die Verpackungsproduktion zu automatisieren.

Geschäftsbereich Sheet-fed

Der Geschäftsbereich Sheet-fed von Bobst profitierte auch in 2018 von Innovationen. Die neuen Inline-Kaschiermaschinen MasterfluteTouch - bei ihnen wird die gesamte Maschine über eine einzige Benutzerschnittstelle gesteuert, was hohe Produktivität erlaubt - sind im Markt sehr erfolgreich. Mit ihrer Qualität und ihrem optimalen Preis-Leistungsverhältnis erfreuten sich die Flachbettstanzen Novacut 106 ER und Expertcut 106 PER weiterhin starker Nachfrage. Die Faltschachtel-Klebemaschine Expertfold 50-110 zählte zu den Bestsellern des Jahres 2018, insbesondere in den Bereichen Arzneimittel und Kosmetika. Auch die kürzlich vorgestellte Faltvorrichtung Speedwave 2 war sehr erfolgreich. Das neue Premium Gap Control System für Inliner - ausgezeichnet mit dem FEFCO 2017 Gold Award für beste Innovation - kommt bei Kunden sehr gut an.

Der Online-Handel zählte zu den Schlüsselworten des Jahres 2018, und die Faltschachtel-Klebemaschine Masterfold 230 war mit ihrem Drehmodul Gyrobox XL sehr erfolgreich, weil sie hohe Produktionsgeschwindigkeiten mit vollautomatischem Einstellen und extrem flexibler Konfigurierbarkeit verbindet. Bei Verpackungsherstellern, die eine Null-Fehler-Produktion anstreben, stießen das kürzlich auf den Markt gebrachte Accucheck 2-System, die Novacut 106 E 3.0 und das Sampling-Gerät auf großes Interesse.

In Sachen Druck hat Bobst gemeinsam mit einer Reihe von Branchenpartnern mit THQ FlexoCloud einen Quantensprung im Flexodruckprozess möglich gemacht. Mit THQ FlexoCloud können Hersteller von Verpackungen aus Wellpappe sowohl bei der Druckqualität als auch im Sicherheitsdruck einige außergewöhnliche Resultate erzielen.

Für das Jahr 2019 erwartet der Geschäftsbereich Sheet-fed, dass die Null-Fehler-Produktion von Verpackungen zu einer grundsätzlichen Forderung wird und das Wachstum bei Verpackungen für den Online-Handel anhält. Die Nachfrage nach dem Druck mit festem Farbsatz und nach höherer Qualität im Druck auf Wellpappe wird stärker zunehmen. Letztlich werden die Markenartikelhersteller zunehmend darauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...