Deutscher Fernsehpreis, zwei Deutsche Comedypreise, ein Bambi, die erste selbstentwickelte Show als Produzent mit CATCH, so viel on Air wie noch nie: So Luke war das Fernsehjahr 2018! Das feiert Luke Mockridge mit seinen Gästen Florian David Fitz, Ina Müller, Mark Forster, Carolin Kebekus, Lena Meyer Landrut, Papa Bill Mockridge und "Cordula Grün" (Josh) in seinem persönlichen Jahresrückblick "LUKE! Das Jahr und ich" am Freitag, 21. Dezember, um 20:15 Uhr in SAT.1. Es wird in Clips zurückgeblickt, gespielt, gesungen, getalked, getanzt, gelacht - und "ho, ho, ho" ein wenig besinnliche Einstimmung auf Weihnachten darf natürlich nicht fehlen. Für die musikalische Untermalung in allen Emotionsfarben sorgt Lukes Tourband Sprengstoff.



