Jutta Speidel, Gertrud Roll, Hildegard Schmahl, Benjamin Sadler und viele andere in der aufwendigen Verfilmung unter der Regie von Till Endemann



Eine Familiengeschichte vor dem Spiegel des 20. Jahrhunderts erzählt der opulente Fernsehfilm "Wir sind doch Schwestern": Drei zerstrittene Seniorinnen - eindrucksvoll gespielt von Jutta Speidel, Gertrud Roll und Hildegard Schmahl -, die zwei Weltkriege erlebten, an der Liebe verzweifelten und sich einer verlogenen Moral unterwerfen mussten, arbeiten nun ihr Leben auf. Eine zentrale Rolle spielt dabei Benjamin Sadler als Politiker und Gutshofbesitzer: Während die eine ihm die Schuld für den Tod ihres Verlobten gibt, hielt ihm die andere zeitlebens die Treue und verursachte den Bruch mit ihren Schwestern. Unter der Regie von Till Endemann entfaltet sich auf drei Erzählebenen das facettenreiche Bild eines Jahrhunderts deutscher Geschichte. Die Verfilmung des gleichnamigen Erfolgsromans von Anne Gesthuysen besticht durch seine subtil fesselnde Erzählweise, einfühlsam gezeichnete Charaktere und grandiose Schauspielleistungen.



In weiteren Rollen sind Anke Retzlaff, Matthias Brenner, Christiane Bärwald, Claudia Geisler-Bading, Caroline Ebner, Victoria Schulz und viele andere zu sehen.



"Wir sind doch Schwestern" ist eine Produktion der UFA FICTION in Koproduktion mit der ARD Degeto und dem WDR für Das Erste, gefördert von der Film- und Medienstiftung NRW. Produzenten sind Nico Hofmann und Benjamin Benedict. Die Redaktion liegt bei Christine Strobl und Carolin Haasis (ARD Degeto) sowie bei Barbara Buhl und Götz Bolten (WDR).



