Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: UniDevice AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu UniDevice AG Unternehmen: UniDevice AG ISIN: DE000A11QLU3 Anlass der Studie: Vorstandsinterview Empfehlung: Vorstandsinterview Kursziel: 2,35 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2019 Letzte Ratingänderung: - Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann Weihnachten steht kurz bevor und Elektronikgeräte stehen jährlich wieder ganz oben auf dem Wunschzettel! Mit den rechtzeitig vorgestellten neuen X-Modellen dürfte auch Apple wieder hohe Absatzzahlen im Weihnachtsgeschäft vermelden. Und in diesem Umfeld profitieren auch zahlreiche Händler vom Kaufboom an Weihnachten. GBC Finanzanalyst Cosmin Filker hat im Nachgang der MKK Münchner Kapital-markt Konferenz deshalb mit dem Vorstand des internationalen Großhändlers von Apple-Geräten UniDevice AG, Hr. Dr. Pahl, über das Unternehmen, das Weihnachtsgeschäft und dessen Bedeutung gesprochen. GBC AG: Herr Dr. Pahl, stellen Sie uns bitte nochmals kurz Ihr Unternehmen vor. Dr. Pahl: Die Unternehmensgruppe ist erfolgreich im internationalen Großhandel mit elektronischen Geräten aus den Bereichen Unterhaltung und Kommunikation. Kern des Geschäfts ist der internationale Großhandel von Mobiltelefonen aller namhaften Hersteller, insbesondere hochpreisiger Apple-Geräte. Für unsere Kunden sind wir ein starker Partner ??" aus Deutschland heraus kaufen wir weltweit ein und verkaufen in der EU und Drittländern an unabhängige Händler und Reseller. Im letzten Jahr erzielten wir 229 Mio. Euro Umsatz. In diesem Jahr wird der Umsatz voraussichtlich die 300 Mio. Euro-Grenze überschreiten. GBC AG: Das Weihnachtsgeschäft ist für Sie von großer Bedeutung. Wie sind Sie hier unterwegs? Dr. Pahl: Smartphones gehören international zu den beliebtesten Produkten im Leben vieler Menschen. Bereits im Monat November wurde dies deutlich mit den Verkaufsaktionen ??zBlack Friday" und ??zCyber Monday". Wir erreichten im Monat November unseren bislang höchsten Monatsumsatz mit 39 Mio. Euro. Im Monat Dezember erwarten wir ebenfalls ein starkes Weihnachtsgeschäft. Es werden viele Smartphones unter den Weihnachtsbäumen liegen. GBC AG: Das Umsatzwachstum von mehr als 30%, welches UniDevice nicht nur in diesem Jahr sondern auch im nächsten Jahr zum Ziel hat, ist beachtlich. Welcher Trend liegt hier zu Grunde? Dr. Pahl: Die meisten denken ??zCyborg Menschen" kommen nur in Science Fiction Filmen vor, doch weit verfehlt. ??zTragbare Technologie", wie beispielsweise Smartphones, hat bereits einen festen Platz im Leben vieler Menschen. In Zukunft werden Wearable Devices ihren Platz in unserem Leben weiter ausbauen. Die nächste Generation des Übertragungsstandards ??z5G", wird dazu führen, dass wir mit tragbarer Technologie noch besser Privates und Berufliches ??zimmer und überall" erledigen können. Der wachsende Trend zur Nutzung von Wearable Devices führt zu Wachstum von UniDevice. GBC AG: Herr Dr. Pahl, verschiedene Analysten sehen hinsichtlich des iPhones ein verlangsamtes Wachstum. Welche Auswirkungen hat dies auf ihr Geschäft? Dr. Pahl: Im Jahr 2018 wird ein weltweiter Absatz von mehr als 200 Mio. Stück iPhones prognostiziert. Für das Jahr 2019 gehen verschiedene Analysten davon aus, dass der weltweite Absatz 200 Mio. Stück unterschreitet. Dies mindert aber nicht unser Wachstumspotential. Von diesem Volumen erzielen wir derzeit rund 0,2% in der Art, dass wir diese Produkte international im Großhandel handeln. Hinweisen möchte ich in diesem Zusammenhang auch auf einen sehr interessanten Artikel in der schweizer Handelszeitung https://www.handelszeitung.ch/iphone-galaxy-co-eine-goldgrube-fur-anleger Wie Sie wissen, war ich, vor meinem Eintritt bei UniDevice im August 2017, für sieben Jahre verantwortlich im internationalen Großhandel von Arzneimitteln tätig, welcher in dieser Branche als ??zParallel-Import" bezeichnet wird. In dieser Branche beträgt der Wert des internationalen Großhandels in verschiedenen Ländern 5-10% des Marktvolumens. Wir können unseren Umsatz daher erheblich ausbauen, in dem wir unsere Marktdurchdringung erhöhen. GBC AG: Herr Dr. Pahl, welchen Einfluss haben andere Produktkategorien und wachsende Marktanteile von Produkten chinesischer Marken an ihrem Geschäft? Dr. Pahl: Wir ergänzen und ändern unser Angebot mit den Marktveränderungen. Apple ist mittlerweile der weltweit größte Uhrenhersteller. ??zSmarte Uhren" sind für uns ein relativ junges und stark wachsendes Produkt. Da wir international tätig sind, berücksichtigen wir auch die landesindividuellen Marktanteile von südkoreanischen und chinesischen Marken und bieten diese ebenfalls ergänzend an. Mit dem Wachstum dieser Marken kann UniDevice ebenfalls wachsen. GBC AG: Herr Dr. Pahl, ich danke Ihnen für das Gespräch. Analysten Fazit: UniDevice hat erst kürzlich nach einem starken Geschäftsverlauf im November angekündigt, das Umsatzziel von 300 Mio. EUR für 2018 und den Jahresüberschuss in Höhe von rund 1 Mio. EUR sicher erreichen zu können. Wir hatten daraufhin unsere Schätzungen erhöht und erwarten auch für die nächsten Jahre starkes Wachstum. Damit haben wir zuletzt auch das Kursziel auf 2,35 Euro angehoben. Auf aktueller Kursbasis von 1,66 Euro bestätigen wir das Rating Kaufen. Hinweis: Die zugehörige Studie kann auch unter folgendem Link nochmal abgerufen werden: http://www.more-ir.de/d/17363.pdf Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17427.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm Datum (Zeitpunkt)Fertigstellung: 18.12.18 (10:29 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 18.12.18 (11:00 Uhr) =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

December 18, 2018 05:02 ET (10:02 GMT)