Neubau, Umbau oder Umnutzung: Immobilienentwickler setzen auf Hotels für die Nutzung ihrer Gebäude. Derzeit profitieren davon vor allem Reisende.

Das ehemalige Kontorhaus beherbergte schon eine Krankenkasse, stand zeitweise leer, wurde mal mehr und mal weniger lieblos genutzt. Dabei verheißt die Klinkerfassade, sieben Stockwerke hoch, einen Anspruch an Gestaltung und Ästhetik. 2013 begann ein neues Kapitel für das Gebäude in der Bugenhagenstraße 21 in Hamburg: Zum Hotel geworden, zog endlich Leben ein in das Haus, das seine Geschichte nicht verbergen will, sondern sorgsam und wohnlich inszeniert. Der Innenarchitekt Marc-Ludolf von Schmarsow gestaltete Zimmer, Lobby und Flure im Flair der 50er- und 60er-Jahre. Eine mechanische Schreibmaschine dient als Gästebuch, die Mitarbeiter sind im Retrostil gekleidet, die eigens entworfen wurden. So wird aus dem Wochenende an der Alster oder dem Business-Trip für den Gast eine kleine Zeitreise.

Henri heißt das Hotel, es gehört zur wenig romantisch klingenden DSR Hotel Holding GmbH. Die wiederum gehört zur Deutschen Seerederei des Unternehmers Horst Rahe. Marken wie A-Rosa-Resorts, a-ja-Resorts und das ehrwürdige Louis C. Jacob sind unter der DSR vereint. Das Henri hat das vielleicht eigenwilligste Konzept im Portfolio, Neubauten gibt es keine. "Unsere Hotels sollen im Bestand gestaltet werden", sagt Eckart Buss, Geschäftsführer der Henri Hotels, während er im Foyer des jüngsten Mitglieds der Familie sitzt, dem Henri Düsseldorf, einem alten Bürogebäude mit vormals null Charme.

Gelegen an einer wichtigen und mithin lärmenden Kreuzung, unweit eines S-Bahnhofs, wirkt das Gebäude zunächst nicht wie die erste Wahl bei der Suche nach einem Standort für ein Stadthotel. Es war ein architektonisch unbedeutendes Bürogebäude, zuletzt genutzt von der Signal-Iduna, die für die Immobilie eine neue Nutzung suchte. Das tun derzeit zahlreiche Immobilienbesitzer oder Investoren. Galten früher vor allem Unternehmen in Bürogebäuden als geeignetste Lösung, so finden heute immer mehr Immobilienentwickler Gefallen daran, die Räume für die Kurzzeitvermietung anzubieten. Gesucht sind Hotelgruppen, die die Flächen bespielen. "Hotels wirken derzeit wie Heilsbringer für Investoren", sagt Buss, der kaum Probleme hätte, binnen kürzester Zeit neue Objekte zu eröffnen.

Ungenutzte Büroimmobilien oder Neubauten in 2a- bis 2b-Lagen - die Hotellerie als Nutzer für Immobilien ist für Investoren ein attraktiver Partner. Das Portal tophotelprojects.com verzeichnet für den DACH-Raum nicht weniger als 945 Hotelprojekte zwischen Vision (14), über Pre-Planning (126), Under ...

