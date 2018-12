Unterföhring (ots) -



"Ich wollte immer Sängerin werden und einmal auf einer großen Bühne stehen", sagt Gabriele (78) aus München. "Rock'n'Roll ist eine Haltung. Wir waren fest davon überzeugt, dass wir nie älter werden als 60", erklärt Walter (75) aus Freiburg. "Ich bin 71, aber nicht zu alt zum Träumen", verkündet Geff aus Hamburg. Bei "The Voice Senior" wagen die drei den Schritt ins Rampenlicht - ab dem kommenden Sonntag, 23.12., um 20:15 Uhr in SAT.1. Vom blutigen Bühnenanfänger bis zum erfahrenen Berufsmusiker: Welcher der über 60-Jährigen schafft es, mit seinem musikalischen Können die Coaches Yvonne Catterfeld, Sasha, The BossHoss und Mark Forster zu begeistern? Wer erlangt späten Ruhm auf der TV-Bühne und singt sich an die Spitze von "The Voice Senior"?



Mit dabei in den "Blind Auditions" in der ersten Folge sind: Steffen (64, Schulzendorf/Brandenburg), Janice (76, Lüneburg), Matteo (62, Essen), Gabriele (78, München), Fritz (80, aus Trappenkamp/Schleswig-Holstein), Heike (62, Darmstadt-Dieburg an der Bergstraße), Dan (64, München), Giselle (77, Düsseldorf), Thomas (75, München), Nicolasa (66, Elztal/Baden-Württemberg), Walter (75, Freiburg).



SAT.1 zeigt vier Folgen von "The Voice Senior" jeweils sonntags und freitags um 20:15 Uhr am 23., 28., und 30. Dezember sowie das große Finale mit der Live-Entscheidung des TV-Publikums am 4. Januar 2019.



