Essen/Berlin (ots) - Fünf Hochschulen aus Düsseldorf haben sich im Verein "Wissensregion Düsseldorf" mit weiteren Partnern zusammengetan, um die vielen Projekte und Initiativen in der Rheinmetropole besser zu vernetzen. Dafür erhalten sie gemeinsam die Auszeichnung Hochschulperle Dezember des Stifterverbandes.



Die Hochschulperle des Monats des Stifterverbandes bekommen im Dezember die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, die Hochschule Düsseldorf, die Fliedner Fachhochschule Düsseldorf, die Robert Schumann Hochschule Düsseldorf und die WHU - Otto Beisheim School of Management. Sie haben gemeinsam mit weiteren führenden Institutionen aus Bildung, Wirtschaft, Kultur und Politik den Verein "Wissensregion Düsseldorf" gegründet. Ziel: Wissen austauschen, die zahlreichen Initiativen im Großraum Düsseldorf bekannter machen und innovative Gemeinschaftsprojekte anstoßen.



Erstes Leuchtturmprojekt ist die Förderung des "Innovationssemesters": Studierende und Auszubildende gestalten Teamprojekte zu gesellschaftlichen und unternehmerischen Herausforderungen und erwerben durch dieses institutionenübergreifende Lernen wichtige Schlüsselkompetenzen.



"Mit ihrem Engagement für die Wissensregion Düsseldorf positionieren sich die fünf Hochschulen als wichtige Verbündete, wenn es um die Beförderung innovativer Ideen geht", so die Jury des Stifterverbandes zur Entscheidung, die Hochschulperle im Dezember nach Düsseldorf zu vergeben. "Ein tolles, institutionenübergreifendes Projekt mit Vorbildcharakter - Nachmachen erwünscht!"



Weitere Informationen unter: https://www.wissensregion-duesseldorf.de/



Was ist eine Hochschulperle? Hochschulperlen sind innovative, beispielhafte Projekte, die in einer Hochschule realisiert werden. Weil sie klein sind, werden sie jenseits der Hochschulmauern kaum registriert. Weil sie glänzen, können und sollten sie aber auch andere Hochschulen schmücken. Jeden Monat stellt der Stifterverband eine Hochschulperle vor. Aus den Monatsperlen wird einmal im Jahr per Abstimmung die Hochschulperle des Jahres gekürt. www.hochschulperle.de



