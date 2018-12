Paris (ots/PRNewswire) - Bei seinem zweiten Jahr der Anwesenheit bei der Consumer Electronic Show (CES), dem wichtigen Ereignis für die Vorstellung technologischer Innovationen - das vom 8. bis zum 11. Januar 2019 in Las Vegas stattfindet - wird das Unternehmen Diabeloop aus Grenoble auf Einladung von CEA sein Projekt zur Anpassung seines selbstlernenden Systems für das Management des juvenilen Diabetes vorstellen.



Ein ganz neuartiges System und eine Glanzleistung von Forschungs- und Entwicklungsarbeit zugunsten von Patienten mit Typ-1-Diabetes



Diabeloop und sein Entwicklungspartner von CEA-Leti haben seit 2015 alles darangesetzt, das Leben von Patienten mit Typ-1-Diabetes und ihren Angehörigen zu ändern.



Die von Diabeloop entwickelte Lösung ist eine Insulintherapie in einem geschlossenen Kreislauf, ein integriertes, aus drei Geräten bestehendes System:



Ein kontinuierlich messender Glukosesensor (CGM), eine Patch-Insulinpumpe und ein Gerät, in dem sich die von Diabeloop entwickelten Algorithmen befinden und das die Schnittstelle zwischen dem Benutzer und dem System darstellt.



Diese Algorithmen bestimmen, wann die Pumpe den Befehl erhält, automatisch Insulindosen zu verabreichen. Auch der Befehl wird von den Algorithmen erteilt.



Diese revolutionäre Neuheit ist entstanden aufgrund der Konzertierung von Patienten, Ärzten, Technikern, Entwicklern, usw. Sie wird nachhaltig das Leben der Patienten verbessern, indem sie ihnen großenteils die zahlreichen täglichen Behandlungsentscheidungen abnimmt.



Die neue Aufgabe, die sich Diabeloop mit der Anpassung seines Systems für Erwachsene gestellt hat - das DBLG1 hat die CE-Kennzeichnung im November 2018 erhalten - besteht darin, neuen Schwung in die pädiatrische Behandlung zu bringen und kurzfristig die Lebensqualität jedes Kindes zu verbessern und langfristig ihren Lebensweg. Gleichzeitig geht es darum, ihre Angehörigen angesichts der Verantwortung für das tägliche Management der Krankheit zu entlasten.



Auf der CES 2019: Diabeloop stellt ein innovatives Projekt vor, bei dem die Entwicklungsphase in einem neuartigen Ansatz unter Mitarbeit und zugunsten von Kindern und ihren Angehörigen erfolgte. Individuell einrichtbar je nach Physiologie und Lebensgewohnheiten des Kindes, ergonomisch und funktional angepasst



Die klinischen Studien mit Kindern beginnen voraussichtlich 2019 in Belgien und Frankreich.



Neue Finanzierung



Um den ehrgeizigen Fahrplan für die Entwicklungsarbeit und die internationale Markteinführung seiner Version für Erwachsene zu unterstützen, hat Diabeloop im November 2018 eine zweite Finanzierungsrunde gestartet.



Gründung: 2015 Gründung in Grenoble durch Erik Huneker und Dr. Charpentier Um die Entwicklung der Vorrichtung zu beschleunigen, haben sich Diabeloop und CEA-Leti über ein gemeinsames Forschungsinstitut aneinander gebunden. Das Unternehmen wird gemeinsam geleitet von Marc Julien und Erik Huneker.



Financed: via EUR13.5 million raised in equity and debt in Jun-Aug 2017 with a second round of financing currently under way.



Erhalt der CE-Kennzeichnung des DBLG1-Systems für Erwachsene: November 2018



