- DAZN zeigt die K.o.-Spiele von Eintracht Frankfurt vs. Schachtjor Donezk und von Bayer Leverkusen vs. FK Krasnodar live - Weitere Top-Partien sind Celtic Glasgow vs. FC Valencia, Lazio Rom vs. FC Sevilla und Galatasaray vs. Benfica Lissabon - DAZN zeigt alle Spiele der UEFA Europa League K.o.-Phase live und in der GoalZone Konferenz



Mit Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen haben zwei deutsche UEFA Europa League Starter die Gruppenphase erfolgreich absolviert und sich für die Runde der letzten 32 im Frühjahr 2019 qualifiziert. Sowohl Leverkusen als auch die Frankfurter konnten ihre jeweilige Gruppe gewinnen. Die Truppe um Trainer Adi Hütter feierte in sechs Spielen sogar sechs Siege und kann im laufenden Wettbewerb eine weiße Weste vorweisen.



Frankfurt trifft auf Schachtjor Donezk, Leverkusen trifft auf FK Krasnodar - alle Einzelspiele live auf DAZN



Es wird eine große Aufgabe für die bisher so erfolgreichen Frankfurter. In der Runde der letzten 32 muss sich die Eintracht mit Schachtjor Donezk messen. Das Hinspiel findet am 14. Februar in Charkiw statt - gewaltige Stimmung ist garantiert, die Fans sind mit DAZN live dabei. Bayer Leverkusen muss ebenfalls nach Osteuropa und trifft auf FK Krasnodar. Das Hinspiel findet in Russland statt, ebenfalls live auf DAZN. Bei den internationalen K.o.-Duellen gibt es mit Lazio Rom gegen FC Sevilla ein absolutes Spitzenspiel, außerdem das Duell von RB Leipzig Bezwinger FC Salzburg und seinem Trainer Marco Rose gegen FC Brügge. DAZN überträgt alle Einzelspiele live und bietet zudem mit der beliebten GoalZone Konferenz einen Überblick über alle Schauplätze an. Nach Abpfiff stehen den Fans auf DAZN alle Spiele als Re-Live in voller Länge oder als Highlight-Clips on demand zur Verfügung.



Thomas de Buhr, Executive Vice President DAZN DACH sagt: "Nach den Erfolgen der deutschen Teams in der UEFA Europa League Gruppenphase steigt nun in den K.o.-Duellen die Spannung umso mehr. Mit DAZN erleben Fans alle Spiele der heimischen Teams, sowie internationale Top-Paarungen wie Lazio Rom gegen FC Sevilla. Das zeigt die hohe Attraktivität dieses Wettbewerbs, der schon in der Gruppenphase für enorme Begeisterung bei den Fans gesorgt hat!"



K.o.-Phase der letzten 32 - Die Hinspiele auf DAZN:



Dienstag, 12.02.2019* Anstoßzeit Fenerbahce vs. Zenit 18:00 Uhr DAZN



Donnerstag, 14.02.2019 Anstoßzeit FK Krasnodar vs. Leverkusen 18:55 Uhr DAZN Rapid Wien vs. Inter Mailand 18:55 Uhr DAZN Slavia Prag vs. Genk 18:55 Uhr DAZN Rennes vs. Real Betis 18:55 Uhr DAZN Piräus vs. Dynamo Kiew 18:55 Uhr DAZN Lazio Rom vs. FC Sevilla 18:55 Uhr DAZN BATE Borisov vs. Arsenal 18:55 Uhr DAZN Galatasaray vs. Benfica 18:55 Uhr DAZN Schachtjor Donezk vs. Frankfurt 21:00 Uhr DAZN Brügge vs. FC Salzburg 21:00 Uhr DAZN Pilsen vs. Dinamo Zagreb 21:00 Uhr DAZN FC Zürich vs. Neapel 21:00 Uhr DAZN Malmö vs. Chelsea 21:00 Uhr DAZN Celtic vs. Valencia 21:00 Uhr DAZN Sporting Lissabon vs. Villareal 21:00 Uhr DAZN



K.o.-Phase der letzten 32 - Die Rückspiele auf DAZN:



Mittwoch, 20.02.2019** Anstoßzeit Arsenal vs. BATE Borisov 18:55 Uhr DAZN FC Sevilla vs. Lazio Rom 18:55 Uhr DAZN



Donnerstag, 21.02.2019 Anstoßzeit Frankfurt vs. Schachtjor Donezk 18:55 Uhr DAZN FC Salzburg vs. Brügge 18:55 Uhr DAZN Dinamo Zagreb vs. Pilsen 18:55 Uhr DAZN Neapel vs. FC Zürich 18:55 Uhr DAZN Valencia vs. Celtic 18:55 Uhr DAZN Zenit vs. Fenerbahce 18:55 Uhr DAZN Villareal vs. Sporting Lissabon 18:55 Uhr DAZN Leverkusen vs. FK Krasnodar 21:00 Uhr DAZN Inter Mailand vs. Rapid Wien 21:00 Uhr DAZN Genk vs. Slavia Prag 21:00 Uhr DAZN Chelsea vs. Malmö 21:00 Uhr DAZN Real Betis vs. Rennes 21:00 Uhr DAZN Dynamo Kiew vs. Piräus 21:00 Uhr DAZN Benfica vs. Galatasaray 21:00 Uhr DAZN



Eine komplette Übersicht aller Spiele finden Sie unter https://we.tl/t-Mhp9XHmKKk zum Download.



*Um zu vermeiden, dass zwei Mannschaften aus der gleichen Stadt am gleichen Abend ein Heimspiel haben, wird Fenerbahçe sein Hinspiel zu Hause am Dienstag, den 12. Februar um 18:55 Uhr MEZ austragen.



**Aus dem gleichen Grund tragen Sevilla und Arsenal ihre Rückspiele zu Hause am Mittwoch, den 20. Februar um 18:00 Uhr MEZ aus.



