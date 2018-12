AMMEGA: Ein neuer Name in der Transportbandtechnologie

Die im September dieses Jahres fusionierten Unternehmen Ammeraal Beltech und Megadyne Group, beides weltweit führende Anbieter im Bereich der Transportbandtechnologie, haben einen weiteren wichtigen Integrationsschritt erreicht. Diesen Monat gaben sie den neuen Namen ihres zusammengeschlossenen Unternehmens bekannt: AMMEGA.

Die Integration dieser beiden Unternehmen zur Schaffung eines neuen Champion in einem Bereich, der sich von Antriebsriemen für die industrielle Kraftübertragung bis hin zu leichten Förderbändern erstreckt, geht rasch vonstatten. Mit dem neuen Namen AMMEGA sollen in erster Linie alle Mitarbeiter unter dem Dach einer gemeinsamen Identität sowie Unternehmensvision und -mission vereint werden. Da sich beide Unternehmen in ihren jeweiligen Märkten einen Namen gemacht haben und unterschiedliche Vertriebskanalstrategien verfolgen, die unverändert fortgesetzt werden, bleiben die beiden starken Markennamen Ammeraal Beltech und Megadyne bestehen.

"Die Gewährleistung der Kontinuität insbesondere die Betreuung unserer geschätzten Kunden genießt höchste Priorität", erklärte Marc Maisonneuve, Corporate Marketing Director von AMMEGA.

Der neue Internetauftritt präsentiert AMMEGA (www.ammega.com) und erläutert den Kunden die Gründe für die Fusion sowie deren Vorteile.

Mit dem Namen AMMEGA werden die beiden Marken von ihren Synergien profitieren und ihr Wissen, ihre Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, Geschäftssysteme und natürlich auch ihre Mitarbeiter unter einem Dach vereinen, um das Niveau ihres Kundenservices und ihrer Technologie noch zu erhöhen.

Eine Megapräsenz

"Mit über 5000 Mitarbeitern, mehr als 25 Produktionsstätten und über 100 Handels- und Vertriebszentren auf der ganzen Welt", so Stijn Vriends, CEO, "entsteht mit AMMEGA definitiv ein neuer weltweiter Marktführer für Transportbänder, der sich der Betreuung seiner immer breiter werdenden Kundenbasis in einer Zeit verschrieben hat, in der in vielen großen Industriezweigen aller Regionen der Automatisierungsbedarf erheblich zunimmt. Wir bringen Ihr Unternehmen voran." www.ammega.com

