DAX - Trendlinie im Visier

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Der DAX gab gestern Nachmittag im Einklang mit den sehr schwachen US-Indizes noch einmal deutlich nach und fiel an die 10.700 Punkte-Marke zurück. Im nachbörslichen Handel wurde der Index dann zeitweise sogar unter 10.670 Punkten getaxt. Heute Vormittag kann sich der Index dann aber schon wieder deutlich erholen und die 10.800 Punkte-Marke zurückerobern.

Der Index notiert im Stundenchart nun unmittelbar am kurzfristig relevanten Abwärtstrend. Kann dieser per Stundenschluss überboten werden wäre aus charttechnischer Sicht der Weg frei für einen zweiten korrektiven Erholungsschub in den Bereich 10.960 bis 11.020 Punkte.

Ein Scheitern an der Trendlinie im Stundenchart dürfte hingegen schnell wieder die Bären auf den Plan rufen. Ein Rückfall unter 10.770 Punkte wäre hier ein erstes klares Warnsignal für die Bullen. In dem Falle wäre ein erneuter Rutsch Richtung 10.550/10.600 Punkte wieder auf der Agenda. Es bleibt also spannend im Vorfeld des morgigen Zinsentscheids der US-Notenbank.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 03.12.2018 - 18.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Wochenchart: 1 Kerze = 1 Woche (lin. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.12.2013 - 18.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

