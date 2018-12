RELEASE 18.12.2018 SHARES CHANGES TO THE NASDAQ NORDIC MARKET CAP SEGMENTS As from January 2, 2019 the following companies will change market cap segment at Nasdaq Nordic: Exchang Orderbook Issuer Long Name ISIN Current New e Code Segment Segment XSTO ADDT B Addtech AB ser. B SE00055681 Mid Cap Large Cap 36 XSTO BEIJ B Beijer Ref AB ser. B SE00111165 Mid Cap Large Cap 08 XSTO BTS B BTS Group AB ser. B SE00008054 Small Cap Mid Cap 26 XSTO COLL Collector AB SE00070480 Large Cap Mid Cap 20 XSTO ENEA Enea AB SE00096972 Small Cap Mid Cap 20 XSTO FOI B Fenix Outdoor CH02422148 Mid Cap Large Cap International 87 XSTO FING B Fingerprint Cards AB SE00083742 Large Cap Mid Cap ser. B 50 XSTO LEO LeoVegas AB SE00080919 Large Cap Mid Cap 04 XSTO MVIR B Medivir AB ser. B SE00002732 Mid Cap Small Cap 94 XSTO MIPS MIPS AB SE00092162 Small Cap Mid Cap 78 XSTO NOLA B Nolato AB ser. B SE00001098 Mid Cap Large Cap 11 XSTO OASM Oasmia SE00007223 Small Cap Mid Cap Pharmaceuticals AB 65 XSTO PACT Proact IT Group AB SE00004129 Small Cap Mid Cap 91 XSTO SSM SSM Holding AB SE00096635 Mid Cap Small Cap 11 XSTO VITR Vitrolife AB SE00112052 Mid Cap Large Cap 02 XSTO XANO B XANO Industri AB ser. SE00099734 Small Cap Mid Cap B 49 XHEL AFAGR Afarak Group Oyj FI00098000 Small Cap Mid Cap 98 XHEL ETTE Etteplan Oyj FI00090086 Small Cap Mid Cap 50 XHEL RAP1V Rapala VMC Oyj FI00090073 Mid Cap Small Cap 55 XHEL ROBIT Robit Oyj FI40001500 Mid Cap Small Cap 16 XHEL TLT1V Teleste Oyj FI00090077 Mid Cap Small Cap 28 XCSE HH H+H International B DK00152024 Small Cap Mid Cap 51 XCSE HOEJ A Højgaard Holding A DK00102558 Mid Cap Small Cap 92 XCSE HOEJ B Højgaard Holding B DK00102559 Mid Cap Small Cap 75 XCSE LASP Lån og Spar Bank DK00102015 Small Cap Mid Cap 32 XCSE NKT NKT A/S DK00102876 Large Cap Mid Cap 63 XCSE RTX RTX A/S DK00102671 Small Cap Mid Cap 29 The segment Large Cap includes companies whose shares have a market value of 1 billion euro or more. In the segment Mid Cap companies whose shares have a market value between 150 million euro and 1 billion euro are included and the segment Small Cap includes companies whose shares have a market value of less than 150 million euro. The next Market Cap-segment revision will take effect in January 2020 based on market value in November 2019. For further information concerning this exchange notice please call Global Listing Services, telephone + 358 9 6166 7287. Nasdaq Helsinki Global Listing Services ******************************************************************************** ************************************************ MUUTOKSIA NASDAQIN POHJOISMAISTEN PÖRSSIEN MARKKINA-ARVOLUOKISSA TIEDOTE 18.12.2018 OSAKKEET MUUTOKSIA NASDAQIN POHJOISMAISTEN PÖRSSIEN MARKKINA-ARVOLUOKISSA Seuraavien yhtiöiden markkina-arvoluokat muuttuvat 2.1.2019 alkaen: Listaus-pa Kaupan-käynti- Yhtiö ISIN Nykyinen Uusi ikka tunnus luokka luokka XSTO ADDT B Addtech AB ser. B SE0005568 Mid Cap Large 136 Cap XSTO BEIJ B Beijer Ref AB ser. SE0011116 Mid Cap Large B 508 Cap XSTO BTS B BTS Group AB ser. B SE0000805 Small Cap Mid Cap 426 XSTO COLL Collector AB SE0007048 Large Cap Mid Cap 020 XSTO ENEA Enea AB SE0009697 Small Cap Mid Cap 220 XSTO FOI B Fenix Outdoor CH0242214 Mid Cap Large International 887 Cap XSTO FING B Fingerprint Cards SE0008374 Large Cap Mid Cap AB ser. B 250 XSTO LEO LeoVegas AB SE0008091 Large Cap Mid Cap 904 XSTO MVIR B Medivir AB ser. B SE0000273 Mid Cap Small 294 Cap XSTO MIPS MIPS AB SE0009216 Small Cap Mid Cap 278 XSTO NOLA B Nolato AB ser. B SE0000109 Mid Cap Large 811 Cap XSTO OASM Oasmia SE0000722 Small Cap Mid Cap Pharmaceuticals AB 365 XSTO PACT Proact IT Group AB SE0000412 Small Cap Mid Cap 991 XSTO SSM SSM Holding AB SE0009663 Mid Cap Small 511 Cap XSTO VITR Vitrolife AB SE0011205 Mid Cap Large 202 Cap XSTO XANO B XANO Industri AB SE0009973 Small Cap Mid Cap ser. B 449 XHEL AFAGR Afarak Group Oyj FI0009800 Small Cap Mid Cap 098 XHEL ETTE Etteplan Oyj FI0009008 Small Cap Mid Cap 650 XHEL RAP1V Rapala VMC Oyj FI0009007 Mid Cap Small 355 Cap XHEL ROBIT Robit Oyj FI4000150 Mid Cap Small 016 Cap XHEL TLT1V Teleste Oyj FI0009007 Mid Cap Small 728 Cap XCSE HH H+H International B DK0015202 Small Cap Mid Cap 451 XCSE HOEJ A Højgaard Holding A DK0010255 Mid Cap Small 892 Cap XCSE HOEJ B Højgaard Holding B DK0010255 Mid Cap Small 975 Cap XCSE LASP Lån og Spar Bank DK0010201 Small Cap Mid Cap 532 XCSE NKT NKT A/S DK0010287 Large Cap Mid Cap 663 XCSE RTX RTX A/S DK0010267 Small Cap Mid Cap 129 Markkina-arvoryhmään suuret yhtiöt (Large Cap) kuuluvat yhtiöt, joiden markkina-arvo on vähintään miljardi euroa. Markkina-arvoryhmään keskisuuret yhtiöt (Mid Cap) kuuluvat yhtiöt, joiden markkina-arvo on vähintään 150 miljoonaa euroa, mutta alle miljardi euroa. Markkina-arvoryhmään pienet yhtiöt (Small Cap) kuuluvat yhtiöt, joiden markkina-arvo on alle 150 miljoonaa euroa. Seuraavan kerran markkina-arvoluokat tarkistetaan marraskuun 2019 markkina-arvojen perusteella, ja muutokset tulevat voimaan vuoden 2020 tammikuussa. Lisätietoja asiasta antaa Global Listing Services puh. (09) 6166 7287. Nasdaq Helsinki Global Listing Services