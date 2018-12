Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Wotan Wilke Möhring als charmanter Lebenskünstler auf einem Roadtrip nach Norwegen: Die Komödie "Kleine Ziege, sturer Bock" ist in der ZDFmediathek von Donnerstag, 20. Dezember 2018, 10.00 Uhr, an abrufbar und am Freitag, 21. Dezember 2018, 23.20 Uhr, im ZDF zu sehen.



Jakob (Wotan Wilke Möhring) lebt in den Tag hinein, hält sich mit Gelegenheitsjobs und durch Auftritte als Elvis-Imitator in Altersheimen über Wasser und hangelt sich von Affäre zu Affäre.



Ganz unerwartet meldet sich Julia (Julia Koschitz), eine seiner Ex-Affären, nach jahrelanger Funkstille bei Jakob, um ihn darüber in Kenntnis zu setzen, dass er Vater der 12-jährigen Mai (Sofia Bolotina) ist. Mai befindet sich auf dem Weg zu ihm, um Jakob kennenzulernen. Plötzlich Vater! Und das im denkbar ungünstigsten Moment. Hat Jakob doch einen Job als Kurierfahrer angenommen: Mit einem klapprigen Kastenwagen soll er einen Schafsbock nach Norwegen bringen. Und wohin jetzt mit dem Kind? Mai muss Jakob nach Norwegen begleiten. Dass sie mindestens genauso stur ist wie der Schafsbock auf der Ladefläche, und sogar noch sturer als Jakob selbst - das und noch viel mehr lernt Jakob auf dem Weg ins Land der Fjorde.



In weiteren Rollen spielen Karin Heine, Tilo Prückner, Wanda Perdelwitz, Katrin Pollitt, Felix Vörtler und andere. Johannes Fabrick führte Regie, das Drehbuch schrieb Petra K. Wagner.



Ansprechpartnerin: Susanne Priebe, Telefon: 040 - 66985180; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/kleineziegesturerbock



Mehr zur Sendung in der ZDFmediathek: https://ly.zdf.de/X8FI/



http://twitter.com/ZDFpresse



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121