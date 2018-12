Frankfurt/Main (ots) - 2019 präsentiert sich der "Treffpunkt Pflanzenschutz und Pflanzenernährung" des Industrieverbands Agrar e. V. (IVA) bereits zum 13. Mal auf der Internationalen Grünen Woche (IGW) in Berlin. Doch vieles wird ab 2019 anders: Ein verändertes Standdesign, eine größere Themenvielfalt und mehr interaktive Exponate eröffnen den Besuchern eine neue, überraschende Perspektive auf modernen Pflanzenschutz und Pflanzenernährung. Zu finden ist der IVA-Stand auf der Messe vom 18. bis 27. Januar 2019 im ErlebnisBauernhof in Halle 3.2 (Stand 148).



Ob die Artenvielfalt im heimischen Garten, die digitale Anwendung oder der Nutzen von Pflanzenschutz und Düngung - der Stand greift zentrale Fragen auf und beleuchtet sie aus unterschiedlichen und überraschenden Blickwinkeln: von innen und außen, von nah und fern. So können die Besucher die häufig recht komplexen Themen einfach und spielerisch erleben.



Nicht fehlen dürfen natürlich die krabbeligen Standbewohner: Kartoffelkäfer, Mehlwürmer oder Kornkäfer lassen sich bei den "Pflanzendoktoren" der Deutschen Phytomedizinischen Gesellschaft (DPG) ganz genau unter die Lupe nehmen. Die Nachwuchswissenschaftler unterstützen erneut den Stand mit ihrem Fachwissen und zeigen eindrücklich - an Pflanze und Petrischale -, was verschiedene Pflanzenkrankheiten und Schaderreger anrichten können.



Auf der IVA-Webseite (www.iva.de) können Besucher bei einem Online-Memo-Spiel mitmachen und Eintrittskarten für die Grüne Woche 2019 gewinnen. Aus allen Teilnehmern am Gewinnspiel werden 20 Gewinner gelost, die jeweils zwei Tickets erhalten. Das Spiel ist bis zum 13. Januar 2019 online. Die Gewinner werden anschließend schriftlich benachrichtigt.



Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen der agrochemischen Industrie in Deutschland. Zu den Geschäftsfeldern der 55 Mitgliedsunternehmen gehören Pflanzenschutz, Pflanzenernährung, Biostimulantien und Schädlingsbekämpfung. Die vom IVA vertretene Branche steht für innovative Produkte für eine moderne und nachhaltige Landwirtschaft.



