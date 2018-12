- EU-Mitgliedstaaten einigen sich auf CO2-Emissionsziele- DE30 notiert in der Nähe des gestrigen Schlusskurses- Fusionspläne der Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom genehmigtDie gestrigen Rückgänge an der Wall Street sowie später während der asiatischen Sitzung bestimmten die europäische Eröffnung. Die Mehrheit der europäischen Aktienindizes eröffnete am Dienstag tiefer, wobei russische Aktien am schwächsten abschnitten. Spanische Aktien erwiesen sich am widerstandsfähigsten gegen den Abwärtsdruck. Reiseveranstalter und Telekommunikationsunternehmen r notierten höher, während Technologiewerte zu den größten Nachzüglern gehören. Der DE30 zog sich gestern zusammen mit anderen Aktienmärkten zurück. Der deutsche Leitindex stoppte den Rückgang nahe des vorherigen Swing-Levels bei 11.670 Punkten. ...

