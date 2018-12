Die zuletzt in die Kritik geratene Facebook -Topmanagerin Sheryl Sandberg wird im Januar auf der Innovationskonferenz DLD in München auftreten. Sandberg wird für eine Keynote-Rede erwartet, wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten. Die diesjährige Konferenz vom 19. bis 21. Januar steht unter dem Motto "Optimism & Courage" (Optimismus und Mut).

Sandberg, die bei Facebook für das operative Geschäft zuständig ist, gilt als treibende Kraft hinter dem wirtschaftlichen Aufstieg von Facebook. Als vor einigen Wochen bekannt wurde, dass Facebook eine PR-Agentur engagierte, um Kritiker in ein schlechtes Licht zu rücken, wurde auch Sandberg direkt kritisiert, weil Politik in ihren Zuständigkeitsbereich fällt.

Am 22. Januar ist Sandberg auch beim Fachkongress Digitale Gesellschaft in Berlin dabei./so/DP/fba

ISIN US30303M1027

AXC0177 2018-12-18/14:49