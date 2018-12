Aviva Investors, die global tätige Asset-Management-Gesellschaft des britischen Versicherers Aviva plc, senkt laut ihrem aktuellen "House View"-Ausblick für 2019 ihre Renditeerwartungen für Risikoanlagen. Grund sind das sich abschwächende globale Wachstum und die steigenden Zinssätze.Das globale Wachstum wird sich vermutlich von derzeit rund 3,75 Prozent auf 3,6 Prozent im kommenden Jahr verlangsamen. Dennoch sollte es in allen großen Industrieländern weiterhin oberhalb des allgemeinen Trends liegen. Unterstützt durch fiskalische Impulse zog das Wachstum im vergangenen Jahr in den USA an, während es in der Eurozone und in Japan eher zurückging. Diese Divergenzen sollten sich zwar im nächsten Jahr nicht weiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...