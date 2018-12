ROUNDUP 2: Autobauer gegen schärfere CO2-Werte/Altmaier: "Sehr ambitioniert"

BRÜSSEL/BERLIN - Europas Autobauer sollen den CO2-Ausstoß neuer Fahrzeuge nach dem Willen der EU in den kommenden Jahren noch drastischer verringern. Bis 2030 müssen sie laut einer Vorentscheidung von Mitgliedstaaten, Europaparlament und EU-Kommission die Emissionen des Treibhausgases bei Neuwagen im Schnitt um 37,5 Prozent gegenüber dem für 2021 angepeilten Niveau absenken. Dies beschlossen Unterhändler am Montagabend in Brüssel. Die Autoindustrie kritisierte die Vorgaben als überzogen und unrealistisch. Befürworter schärferer Klimaschutz-Regeln verlangen demgegenüber noch größere Reduktionen.

VW-Chef Diess kündigt verschärftes Umbauprogramm für Konzern an

WOLFSBURG - Die künftigen Klimavorgaben für Neuwagen bedeuten nach Einschätzung von Volkswagen -Konzernchef Herbert Diess ein noch weitergehendes Umbauprogramm für den Autoriesen. Mit der Verschärfung des Flottenziels müsse der Konzern den Anteil der E-Autos am Gesamtabsatz bis 2030 auf über 40 Prozent hieven, sagte Diess am Dienstag in Wolfsburg. "Das heißt, unser beschlossenes Umbauprogramm, das für diesen Systemwechsel erforderlich ist, reicht noch nicht aus." Möglicherweise müssten weitere Verbrenner-Angebote entfallen, damit verbunden die Werksstrukturen deutlicher umgebaut und zusätzliche Batteriezellfabriken gebaut werden.

Nach Ergebnissprung: VW-Beteiligung Navistar will 2019 noch mehr verdienen

LISLE - Der US-Truckhersteller Navistar hat dank der guten Lkw-Konjunktur im Heimatmarkt im vergangenen Geschäftsjahr kräftig verdient. Dabei trat die US-Beteiligung von Volkswagen im Schlussquartal dank guter Nachfrage noch einmal kräftig aufs Gaspedal. Konzernchef Troy Clarke zeigte sich auch für das bereits angelaufene neue Geschäftsjahr zuversichtlich: "Wir erwarten 2019 ein weiteres starkes Jahr für Navistar", sagte er laut Mitteilung vom Dienstag in Lisle.

ROUNDUP: Eilantrag zu Dieselfahrverbot abgelehnt - Berufung zugelassen

Eine Überschreitung von Schadstoff-Grenzwerten in der Luft führe nicht automatisch zur Verhängung von Fahrverboten, sagte ein VGH-Sprecher. Denn weder das Immissionsschutzgesetz noch die zugrunde liegende EU-Richtlinie verpflichteten das Land, Schadstoffe zu minimieren. Stattdessen gehe es um die Einhaltung eines durchschnittlichen Stickstoffdioxid-Grenzwertes. Fahrverbote kämen nur als letztes Mittel in Betracht, diese Grenzwerte zu erreichen. Zuvor müssten alle anderen Schritte und streckenbezogene Fahrverbote geprüft werden.

ROUNDUP: Fusion von T-Mobile US und Sprint nimmt wichtige Hürde in den USA

BONN/NEW YORK - Die Deutsche Telekom ist mit ihren Fusionsplänen für ihre Mobilfunktochter T-Mobile US einen Schritt weiter: In den USA nahm der Zusammenschluss mit dem Rivalen Sprint eine erste wichtige regulatorische Hürde. Der für die Prüfung ausländischer Investitionen in den USA zuständige Sicherheitsausschuss CFIUS gab grünes Licht für den rund 26 Milliarden US-Dollar schweren Zusammenschluss. Mehrere Behörden, darunter die Ministerien für Justiz und Verteidigung, reichten eine Erklärung bei der Telekomaufsicht FCC ein, derzufolge sie keine Einwände gegen den Deal haben, wie am Dienstag bekannt wurde.

K+S: Weniger Ergebnisbelastung durch kürzeren Produktionsstopp an der Werra

KASSEL - Kleiner Lichtschimmer beim Dünger- und Salzkonzern K+S : Das Unternehmen muss seine Produktion an der Werra nur für wenige Tage unterbrechen. Der Konzern rechnet deshalb mit einer geringeren Ergebnisbelastung als bisher gedacht. Durch die Niederschläge der vergangenen Wochen seien die Pegel an der Werra wieder gestiegen und die Entsorgungssituation des dortigen Kaliwerkes habe sich entspannt, teilte K+S am Dienstag in Kassel mit.

Weitere Meldungen

-ROUNDUP: Zeiss wächst weiter dank Halbleiter- und Medizintechnik

-Landesminister fordert für NordLB leichteren Zugang zum Kapitalmarkt

-ROUNDUP/Begehrter Zuschuss: Fast 50 000 Baukindergeld-Anträge

-Keine zusätzlichen Maßnahmen gegen Ausbeutung von EU-Arbeitsmigranten

-ROUNDUP/China feiert 40 Jahre Öffnung: Xi verspricht weitere Reformen

-Facebook-Managerin Sandberg bei DLD-Konferenz in München

-Tausende Azubis an Krankenhäusern bekommen erstmals Geld

-Sicherheitsexperte: Keine Gewissheit in Spionage-Vorwurf gegen Huawei

-Kurz fordert mehr Investitionen der EU in Afrika

-ROUNDUP/WEF-Studie: Gleichberechtigung in Deutschland kommt kaum voran

-IG-Metall-Chef warnt: CO2-Regeln sind 'Spiel mit den Arbeitsplätzen'

-ROUNDUP: Tausende Azubis an Krankenhäusern bekommen erstmals Geld

-EU-Verhandlungsführerin weist Kritik an CO2-Werten für Autos zurück

-Spahn plant stärkere Patienten-Steuerung bei Notfällen

-Großhandel erwartet 2019 stockende Konjunktur

-EU-Minister beschließen Fangquoten für Nordsee und Atlantik für 2019

-ROUNDUP: EU-Kommission billigt Milliarden-Förderung für Mikroelektronik

-Gewerkschaft will Entlastung und fünf Prozent mehr für Klinikärzte

-Martin Winterkorn nicht mehr im Aufsichtsrat des FC Bayern München

-Spahn will Versorgung von Patienten mit Hilfsmitteln verbessern

-Daimler rechnet 2018/2019 mit steigenden CO2-Flottenwerten

-ROUNDUP: Japan will sich wieder Flugzeugträger zulegen - Kampfjets von Lockheed

-Hilbers fordert für NordLB leichteren Zugang zum Kapitalmarkt

-E-Zigarette Juul kommt in deutsche Läden

-Altmaier: Schärfere CO2-Grenzwerte für Autos 'sehr ambitioniert'

-Daimler-Chef Zetsche sucht in Weihnachtsvideo neuen Job

-Amazon könnte Sprach-Mikrowelle auch nach Deutschland bringen

-Fast 50 000 Baukindergeld-Anträge in drei Monaten

-Ex-CBS-Chef bekommt nach Belästigungsvorwürfen keine Abfindung

-EU-Unterhändler beschließen strengere Regeln für faule Kredite

-Umwelthilfe prüft Chancen für Durchsetzung von Tempolimit 120

-Halbleiter- und Medizintechnik treiben Zeiss-Wachstum

-EU-Kommission billigt Milliarden-Förderung für Mikroelektronik

-Städtetag fordert mehr Ausbildungsplätze für Erzieher

-Schulze will Tabakindustrie für Reinigungsarbeiten zur Kasse bitten

-Wacker Chemie baut Produktion für Siliconkautschuk aus

-Juncker: Europa und Afrika sind eine 'Schicksalsgemeinschaft'/Siemens investiert

-Opel einigt sich mit Händlern auf Mustervertrag

-Studie: EU-Arbeitslosenfonds würde Eurozone in Krise stabilisieren

-Wichtiges Ölfeld in Libyen wegen Sicherheitsbedenken geschlossen

-Positiver Trend im Gastgewerbe setzt sich fort

-Eilantrag zu Dieselfahrverbot in Frankfurt gescheitert°

