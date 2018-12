Klassik Radio AG hebt EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2018 an und erwartet neues Unternehmens-Rekordergebnis DGAP-Ad-hoc: Klassik Radio AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung Klassik Radio AG hebt EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2018 an und erwartet neues Unternehmens-Rekordergebnis 18.12.2018 / 15:35 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR 18. Dezember 2018 Klassik Radio AG hebt EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2018 an und erwartet neues Unternehmens-Rekordergebnis Der Vorstand der Klassik Radio AG hebt die EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2018 an und erwartet nun ein operatives Ergebnis leicht über dem Niveau des Vorjahres und damit ein neues Unternehmens-Rekordergebnis. (Bisherige Prognose: ein sinkendes aber deutlich positives EBITDA). 2017 lag das EBITDA bei 1.716 TEUR. In der EBITDA-Prognose sind die Aufwendungen für den Aufbau und Betrieb des Streamingdienstes mit über 800 TEUR bereits komplett verarbeitet. Als Gründe für die Anhebung der Prognose nennt der Vorstand insbesondere steigende Umsätze in der Werbezeitenvermarktung. An der bisherigen Prognose moderat steigender Konzernumsätze der Klassik Radio AG für das Geschäftsjahr 2018 hält der Vorstand unverändert fest. Der Konzernumsatz wird voraussichtlich über 15.000 TEUR (zu 14.151 TEUR im Geschäftsjahr 2017) betragen. Alle Ergebnisse sind vorläufig. Der testierte Jahres- und Konzernabschluss 2018 wird Ende April 2019 veröffentlicht. Kontakt Klassik Radio AG Klassik Radio AG Brigitte Spörl Leitung Finanzen Imhofstraße 12 86159 Augsburg +49 (0) 821 5070-0 ir@klassikradioag.de www.klassikradioag.de 18.12.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Klassik Radio AG Imhofstraße 12 86159 Augsburg Deutschland Telefon: +49 (0)821 5070-0 Fax: +49 (0)821 5070-222 E-Mail: ir@klassikradioag.de Internet: www.klassikradioag.de ISIN: DE0007857476 WKN: 785747 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 759681 18.12.2018 CET/CEST ISIN DE0007857476 AXC0193 2018-12-18/15:36