Die 195-Kilowatt-Anlage soll ein Gesundheitszentrum in der Hauptstadt Accra versorgen. Ecoligo will per Crowdinvestment insgesamt 298.000 Euro einsammeln. Die Mindestanlage beträgt 100 Euro.Eine Photovoltaik-Anlage für ein Gesundheitszentrum in Accra, der Hauptstadt von Ghana - das ist das neue Finanzierungsprojekt der Crowdinvesting-Plattform "ecoligo.investment". Insgesamt 298.000 Euro sollen für die 195-Kilowatt-Anlage auf den Dächern des Nyaho Medical Centre eingesammelt werden. Anleger können ab 100 Euro einsteigen. Dafür erhalten sie eine jährliche Verzinsung von 5,5 Prozent. Wer vor dem ...

