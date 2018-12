Zürich - Anleger sind wieder von der Angst getrieben. Es herrscht grosser Aktien-Pessimismus für 2019: Warum das ein Zeichen zum Einsteigen ist, erklärt Ihnen Silvano Grimaldi, CEO der Schweizer Vermögensverwaltung Grimaldi & Partners in Zürich.

2018 wurde von Ängsten und der Politik bestimmt. An den europäischen Märkten hatten wir dieses Jahr einen Abwärtstrend zu verzeichnen. Sie standen nach der Februar-Korrektur vor massivem Widerstand; keiner der Märkte hat ein neues Hoch erzielt trotz der vorhandenen Liquidität; der Seitwärtstrend hat im Oktober einer Korrektur Platz gemacht. Zudem künden die führenden Frühindikatoren eine Abschwächung der Wirtschaftserholung an, während der Inflationsdruck moderat bleibt. Silvano Grimaldi sieht in diesen Faktoren die Gründe der aktuellen Marktschwäche, aber auch eine Einstiegschance.

Pessimismus ist unweit von Höchstwerten entfernt

Professionelle und private Anleger verfallen angesichts des schlechten Börsenjahres und der zunehmenden Risiken in Politik und Wirtschaft in Pessimismus: So hat der viel beachtete Index AAII The American Association of Individual Investors im Dezember bei den bullischen und bärischen Investoren Werte erreicht, die gar nicht mehr so weit von jenen Werten entfernt sind, die im Hoch der grossen Finanzkrise ...

