Der Kupferpreis ist stark ins Jahr 2018 gestartet. In der Zweiten Hälfte ging es aber aufgrund vieler Faktoren bergab, der US-Handelskrieg gegen China dürfte der wichtigste Grund gewesen sein. Langfristig gibt es zu wenig Kupfer, doch wird das 2019 schon eine Rolle spielen?

US-Handelskrieg als größter Einflussfaktor

Da twittert ein Staatschef und reihum gehen die Industriemetallpreise in die Knie. Auch das war 2019. Der US-Handelskrieg gegen diverse Nationen, aber vor allem gegen den wichtigsten Handelspartner China, hat die Metallpreise 2018 bewegt. Immer wenn die Worte oder Tweets schärfer wurden, gab es kräftige Rückschläge beim Preis. Die Befürchtung ist schließlich, dass dieser Handelskrieg auf die Weltkonjunktur drückt und die Kupfernachfrage aus China, dem mit Abstand wichtigsten Verbraucherland, einbricht. Das war der große Rahmen in diesem Jahr, der den Kupferpreis bewegt hat. Und je näher das Jahresende rückt, desto eher stellen wir fest: Ja, die Weltkonjunktur sendet besorgniserregende Signale. Aber das lag nicht nur am sino-amerikanischen Handelskrieg. Seit Jahresanfang hat die Kupfer-Notiz in US-Dollar jedenfalls rund 11 Prozent an Wert verloren. Dabei spielte keine Rolle, dass sich der Markt im Defizit befindet. Und zwar im achten Jahr in Folge (siehe Graphik unten). Die International Copper Study Group (ICSG) geht auch im neuen Jahr von einem Mangel an Kupfer aus, allerdings soll das Defizit deutlich kleiner werden als noch vor einem Jahr prognostiziert.

Können E-Autos schon die Kupferpreise unterstützen?

Als stärkste neue Faktoren für den Kupfermarkt kommen die zunehmende Elektrifizierung des Straßenverkehrs und die Erneuerbaren Energien hinzu (siehe: "Kupfer: Wie Erneuerbare Energien und Elektroautos die Nachfrage pushen!"). Letztere wachsen ungehemmt und weltweit und verbrauchen dabei immer mehr Kupfer. Auch Elektroautos erhöhen die Nachfrage nach dem roten Metall. Sie benötigen etwa doppelt bis viermal so viel Kupfer wie ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Dabei gilt: Je größer die Batterieleistungen werden, desto mehr Kupfer steckt im Auto. 2018 hat Tesla, das Symbolbild der EV-Fans, endlich Gewinne eingefahren und es offenbar geschafft, seine Fertigungsprobleme in den Griff zu bekommen. Zudem verkündeten etliche etablierte Hersteller, dass sie dem Verbrennungsmotor im kommenden Jahrzehnt den Rücken zukehren werden. Darunter waren neben Volkswagen und ...

