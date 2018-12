Mainz (ots) -



Deutsches Kaiserreich: Das klingt für manche nach "guter alter Zeit", für andere ist der Zeitraum mit Obrigkeitsdenken und wachsendem Militarismus verbunden. Am Samstag, 22. Dezember 2018, 20.15 Uhr, rücken in ZDFinfo die "Geheimnisse des Kaiserreichs" in den Blick. Bis 22.30 Uhr geht es in drei Folgen um "Aggression und Aufbruch", "Hoheiten und Herrenmenschen" sowie "Glanz und Größenwahn".



Das deutsche Kaiserreich wurde 1871 in einer Zeit gegründet, in der die Wirtschaft beständig wuchs, angetrieben von den technischen Erfindungen und Entwicklungen des 19. Jahrhunderts. Wie die erste Folge, "Aggression und Aufbruch", um 20.15 Uhr beleuchtet, blieb der Ertrag der boomenden Wirtschaft jedoch ungleich verteilt - viele lebten in elenden Verhältnissen. Die Führungseliten stemmten sich gegen eine Herrschaft des Volkes und verteidigten ihr autoritäres, obrigkeitsstaatliches Regime. Zugleich wuchs in Deutschland und Europa die Begeisterung für das Militärische.



"Hoheiten und Herrenmenschen", die zweite Folge von "Geheimnisse des Kaiserreichs", zeigt ab 21.00 Uhr, wie Wilhelm II. 1888 zu seiner 30-jährigen Herrschaft antrat. Er wurde zur nationalen Symbolfigur, zur Personifizierung des Reiches, das sich im Wettlauf mit den anderen europäischen Mächten auch als Kolonialmacht etablierte.



Die dritte Folge, "Glanz und Größenwahn", blickt ab 21.45 Uhr auf die Jahre vor dem Ersten Weltkrieg. Mit dem Schlachtruf "Unsere Zukunft liegt auf dem Wasser" startete Kaiser Wilhelm II. ein millionenschweres Flottenbauprogramm. Das Ziel: Großbritannien auf den Weltmeeren Paroli zu bieten. Auch die Handelsflotte wurde aufgerüstet - Kaiser Wilhelm II. taufte das größte Schiff auf den Namen "Deutschland". Die Dokumentation untersucht, wem dieser Aufschwung zugutekam.



