Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Dienstagshandel mit einem erneuten Minus beschlossen. Der Leitindex SMI war nach den deutlichen Abgaben an der Wall Street am Montag am Morgen mit klaren Abgaben gestartet, konnte sich dann aber spürbar erholen. Zeitweise drehte er sogar ins Plus. Am Nachmittag fiel die Erholung im US-Handel jedoch klar schwächer aus als zunächst erwartet und die Indizes drehten wieder deutlich nach unten.

Die Anleger seien verunsichert, sagte ein Händler. Zum Jahresende hin beschäftigten konjunkturelle Sorgen und politische Unsicherheiten die Investoren. In Deutschland etwa haben sich die Konjunkturerwartungen deutlich eingetrübt; in der Schweiz hat der Bund seine Wirtschaftsprognosen zurückgenommen. Hinzu kommt die anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwochabend, bei der von der Mehrheit der Volkswirte eine Zinsanhebung erwartet wird. Spezifische Treiber waren am Berichtstag aber nicht auszumachen, sagte der Händler.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,86 Prozent tiefer auf dem Tagestief von 8'528,27 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gab um 0,88 Prozent auf 1'308,30 Stellen ab und der breite Swiss Performance Index (SPI) verlor 0,97 Prozent auf 9'940,71 Punkte. Von ...

