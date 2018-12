London - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag erneut nachgegeben. Sie knüpften an den schwachen Wochenauftakt an. Allerdings fielen die Verluste geringer aus als am Vortag. Neben Sorgen um die weltweite Konjunktur und den US-chinesischen Zollstreit drückten die anhaltenden Unsicherheiten in puncto Brexit auf die Stimmung.

Der EuroStoxx 50 gab um 0,77 Prozent auf 3040,13 Punkte nach. Damit steuert der Leitindex der Eurozone auf den niedrigsten Stand seit mehr als zwei Jahren zu. Der Pariser Cac 40 verlor knapp 1 Prozent auf 4754,08 Punkte und der Londoner FTSE 100 rund 1 Prozent auf 6701,59 Zähler.

"Investoren sind nach wie vor vorsichtig mit Blick auf das weltweite Wachstum", sagte David Madden von CMC Markets. In Europa untermauerte der deutsche Ifo-Geschäftsklimaindex die Sorgen um die Stärke der Wirtschaft: Er ging im Dezember den vierten Monat in Folge zurück, und das auch ...

