Christoph Niering, Vorsitzender des Verbandes der Insolvenzverwalter, fordert ein eigenes Berufsrecht für seine Branche - und stößt dabei nicht nur auf Zustimmung. Im Interview verteidigt er die Pläne.

Herr Niering, Sie fordern ein eigenes Berufsrecht für Insolvenzverwalter. Was bringt das - abgesehen von mehr Bürokratie?Es fehlen bislang einheitliche und verbindliche Richtlinien für den Beruf des Insolvenzverwalters. Weder der Berufszugang, noch die Berufsausübung oder die Aufsicht sind klar geregelt. Es gibt natürlich Branchenstandards, die auch eingehalten werden. Das geschieht bislang allerdings nur als Selbstverpflichtung auf rein freiwilliger Basis.

Trotzdem funktioniert das System in aller Regel.In aller Regel reicht aber nicht. Was uns ärgert, sind die großen Qualitätsunterschiede in der Insolvenzverwaltertätigkeit. Hier müssen gesetzliche Mindeststandards definiert werden.

Welche Qualitätsprobleme sehen Sie?Da gibt es viele Punkte. Vielleicht zwei Beispiele: Es gibt Verwalter, die wissen nicht, wie man eine Insolvenzgeldfinanzierung initiiert. Andere lehnen es grundsätzlich ab, eine Abschlagzahlung an Gläubiger durchzuführen. Das kann nicht im Interesse der Gläubiger sein und schlägt natürlich auch auf das Image der Branche durch. Solche Defizite sehen zunehmend auch die Gerichte…

…und haben teilweise bereits Leitlinien entwickelt, an die sich Verwalter halten sollen. Wofür brauchen Sie da noch ein eigenes Berufsrecht?Weil im Zweifel jedes Gericht andere Leitlinien setzt. Wir brauchen aber ...

