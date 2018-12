Eine Story des Jahres 2018 waren die Tech-Werte: Amazon und Apple haben die Marke von 1 Bio. Dollar Market Cap überschritten, die FANG-Werte waren in aller Munde. Doch dann kam der Absturz. Wie ist die Lage? Thomas Rappold: "Gefährlich ist es in der Investmentbranche immer, wenn sich Wortgebilde herauskristallisieren. Das hat in den 90er mit TMT nicht gut getan, in den 70ern mit Nifty 50 und jetzt mit den FANG." Die Zukunft liegt eher in einzelnen Themen: Blockchain, 5G, Industrie 4.0, AI, Cyber Security. Wie hat sich das entwickelt? Im Original hier erschienen: Tech-Werte 2018: Absturz der FANG - Themen der Zukunft: Blockchain, 5G, Industrie 4.0, AI, Cyber Security

