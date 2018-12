Die Anleger am Aktienmarkt können den Jahresausklang nicht genießen. Die Jahresendrallye fällt aus. Die Kurse wollen nicht in die Gänge kommen, weil den Marktteilnehmern ein starker Gegenwind ins Gesicht bläst. Globale Wachstumssorgen beschäftigen die Anleger und die Zinsdiskussion in den USA führt zu Unruhe. Und dann ist da die Angst vor einem länger andauernden Bärenmarkt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...