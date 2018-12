(shareribs.com) Frankfurt 18.12.2018 - Technologiewerte bewegten sich auch am Dienstag weiter nach unten. Die Stimmung bleibt getrübt, auch wenn die US-Börsen am Dienstag eine vorsichtige Gegenbewegung zeigen. Papiere von RIB Software zogen deutlich an. Der DAX korrigierte um 0,3 Prozent auf 10.740 Punkte, belastet von Fresenius, Merck und Deutsche Börse. Auf der Gewinnerseite standen Lufthansa, Covestro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...